Samsung Galaxy Z Fold6 SE in Korea vorgestellt

Samsung hat die neuen Galaxy Z Fold6 FE offiziell in Südkorea vorgestellt und damit eine Modifizierung der Fold6 Smartphones auf dem Markt gebracht. Die neuen Modelle sind deutlich dünner als die aktuellen Fold6 und haben auch ein neues Finish bei der Oberfläche bekommen. Dazu gibt es nun das Display mit UFG (Ultra Flexible Glass), mit dem die Falte in der Mitte des Hauptdisplay geringer ausfallen soll. Alles in allem hat Samsung an den Kritikpunkten der Fold Serie gearbeitet und interessante Lösungen gefunden.

Die technischen Daten der neuen Modelle:

6,5 und 8 Zoll Display

Ultraflexibles Glas

200 MP Hauptkamera

IP48-zertifiziert

Keine S-Pen-Unterstützung

4,9 mm aufgeklappt und 10,6 mm gefaltet

Zu einem Start in Deutschland ist bisher leider noch nichts bekannt. Es kann daher sein, dass die Modelle nur in Asien zu haben sein werden.

Die Falte soll nicht mehr stören

Die neuen Galaxy Z Fold6 Special Edition Modelle sollen nicht nur dünner werden als die aktuellen Geräte, sondern zusätzlich auch deutliche Verbesserungen bei der Knickfalte mitbringen. Konkret soll die Falte kaum noch auffallen und damit würde ein immer wieder genannter Kritikpunkt an den aktuelle Fold-Modelle wegfallen. Möglich werden soll dies durch eine neue Technik. Die Z Fold 6 Special Edition werden UFG (Ultra Flexible Glass) einsetzen. Das ist deutlich leichter und dünner, aber wohl auch teurer. Damit werden aber diese Verbesserungen beim Display möglich, weil die aktuelle Displaykonstruktion bisher immer noch zu dick war und damit auch eine deutlichere Knickfalte enthalten hatte.

Erstes Bild der neuen Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

In dieser Woche ist der Namen der neuen Fold-Modelle geleakt worden und die neuen Smartphones werden als Samsung Galaxy Z Fold Special Edition angeboten werden. Dazu gibt es eine Reihe von neuen technischen Details zu den Geräten:

das Hauptdisplay soll 8 Zoll groß werden

die Modelle werden richtig dünn und sollen aufgeklappt nur eine Dicke von 4,9mm haben. Damit wären sie nur etwas dicker als beispielsweise die Modelle von Honor

Samsung hat eine 200MP Kamera verbaut. Damit wird deutlich, dass die Special Edition wohl ein absolutes Premium-Modell sein wird und wohl auch das Fold6 nochmal toppt – sowohl beim Preis als auch bei der Technik

Leider bleibt es aber dabei, dass die Modelle wohl vor allem in Asien zu haben sein werden und international kaum zu bekommen sind.

UPDATE Bei Android Headlines hat man grafisches Material zu den neuen Modellen in die Finger bekommen und damit gibt es nun auch zum ersten Mal ein Bild der neuen dünneren Geräte. Sie wirken tatsächlich deutlich leichter und dünner als die normalen Fold-Versionen, aber auch Samsung kann nicht zaubern und daher ragt das Kameramodul doch recht deutlich hervor. Dazu bleibt es dabei: auch die Special Edition wird dicker werden als das Honor Magic V3 und bleibt zusammengeklappt bei über einem Zentimeter Dicke.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim: keine Version für Deutschland geplant

Die dünnere Version der Fold-Modelle wird wohl international kaum zu bekommen sein. Leaker IceUniverse dämpft die Hoffnungen von Nutzern sehr stark und spricht davon, dass die Modelle außerhalb von China und Süd-Korea kaum zu bekommen sein werden („difficult to buy“). Ein großflächiger internationaler Start scheint daher nicht geplant und deutsche Nutzer müssen sich die neuen Modelle wohl auch eher über Händler in den genannten Ländern organisieren.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim soll 8 Zoll Display bekommen

Ross Young hat einige weitere Details zum neuen Z Fold 6 Slim geleakt. Nach seinen Informationen werden die neuen Modelle mit einem 8 Zoll Display auf den Markt kommen und damit ein etwas größeres Display als die aktuelle Z Fold 5 haben (diese kommen aktuell auf 7,6 Zoll Bildschirm-Diagonale).

Dazu soll die Modellnummer der neuen faltbaren Smartphones in Korea SM-F958N lauten – wenn diese Nummer auftaucht, kann man also vom neuen Galaxy Z Fold 6 Slim ausgehen.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim könnte erst Ende des Jahrs kommen

Die Hoffnungen auf ein günstigeres Fold FE scheint man mittlerweile begraben zu können, aber es gibt neue Hinweise, dass Samsung die Palette der faltbaren Smartphones dennoch erweitern will und zwar um ein sogenanntes Galaxy Z Fold 6 Slim. Damit ist eine Version mit größerem Display und wohl auch geringer Höhe gemeint, die auf die S-Pen Unterstützung verzichtet und damit preislich auf den Niveau der normalen Fold Geräte liegen könnte.

Eventuell wird das Slim auch als Z Fold Ultra auf den Markt kommen. Der Namen scheint noch nicht festzustehen, daher bleibt offen, wie die finale Bezeichnung der neuen Modelle sein wird.

UPDATE Nach einem neuen Bericht von TheElec soll das Slim-Modell wohl nicht mit den normalen Z Fold gelauncht werden, sondern erst Ende des Jahres kommen. Dabei vom vierten Quartal 2024 die Rede. Die neuen Modelle könnten also noch zum Weihnachtsgeschäft 2024 kommen. Das Z Fold 6 Slim-Modell, das dünner ist als das Standard-Z Fold 6, das nächste Woche erscheinen wird, wird voraussichtlich bereits im vierten Quartal erscheinen. Es wird erwartet, dass bis Ende dieses Jahres 400.000 bis 500.000 Einheiten ausgeliefert werden, hauptsächlich in einigen Märkten wie China.

Angeblich plant Samsung auch bereits die Produktion der Displays der neuen Modelle (ein großes faltbares Display und ein Außendisplay), so dass man recht sicher davon ausgehen kann, dass diesen neuen Smartphones auch wirklich kommen werden. Die Produktion der neuen Galaxy Z Fold 6 Slim bzw.deren Bildschirme soll dabei im 4. Quartal 2024 starten und die Geräten werden dann Anfang 2025 zur Verfügung stehen. Eventuell kommen die neuen Smartphones zusammen mit dem Galaxy S25 auf den Markt.

Dieser Zeitplan bedeutet auch, dass in wenigen Wochen erstmal nur die normalen Versionen vorgestellt werden. Es wird also ein Z Fold 6 und Z Flip 6 geben und die Slim-Varianten kommen dann erst ein halbes Jahr später (wobei hier der Name noch offen ist).