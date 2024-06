Sicherheitsprobleme: Einfacher Fremdzugriff auf Apple AirPods möglich

Wer aktuell Airpods nutzt, sollte schnellstmöglich auf die neuste Version Update, denn es gibt eine mittlerweile bekannte Sicherheitslücke, mit der ein Fremdzugriff auf die Modelle möglich ist. Damit könne sich Dritte mit vollen Rechten mit den Geräten verbinden und mithören oder selbst Medien abspielen.

Zur Lücke selbst heißt es:

In der Firmware der Apple AirPods liegt eine Sicherheitslücke (CVE-2024-27867) vor. Jeder, der die Bluetooth-MAC-Adresse kennt (die einigermaßen öffentlich ist), kann sich mit Ihren AirPods verbinden und über das Mikrofon hören oder Musik abspielen. Auch wenn die AirPods mit Ihrem Telefon verbunden sind (obwohl die Musikwiedergabe gestoppt würde, falls jemand das Mikrofon einschaltet). Für AirPods 2, 3, Pro, Pro 2, Max und einige Beats-Kopfhörer ist ein Update verfügbar

So aktualisieren Sie Ihre Apple AirPods

Automatisches Update:

In den meisten Fällen werden AirPods-Updates automatisch installiert, wenn die AirPods in der Ladeschale liegen und sich in Bluetooth-Reichweite eines iPhones, iPads oder Macs befinden, das mit WLAN verbunden ist.

Manuelles Update:

Sie können Ihre AirPods auch manuell aktualisieren, wenn ein Update verfügbar ist. Befolgen Sie diese Schritte:

Verbinden Sie Ihre AirPods mit Ihrem iPhone oder iPad. Öffnen Sie die Einstellungen-App. Tippen Sie auf Bluetooth. Suchen Sie Ihre AirPods in der Liste der Geräte und tippen Sie darauf. Wenn ein Update verfügbar ist, wird die Option Update angezeigt. Tippen Sie auf Update, um die Installation zu starten.

Zuletzt aktualisiert: 30. Juni 2024