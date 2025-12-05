Samsung Galaxy S24: One UI 8.5 Testversion aufgetaucht

Für die Galaxy‑S24‑Serie ist erstmals eine interne Testversion von One UI 8.5 auf den Update‑Servern aufgetaucht. Der Fund deutet darauf hin, dass Samsung bereits aktiv an der nächsten großen Softwaregeneration arbeitet. Die gesichtete Firmware trägt die Build‑Nummern S928BXXU4DYL5, S928BOXM4DYL5 und S928BXXU4DYL5, was klar auf eine frühe Entwicklungsphase für die internationalen Varianten des S24 Ultra hinweist. Auch wenn es sich noch um eine interne Testbuild handelt, markiert ihr Auftauchen den Beginn der Vorbereitungen für das kommende Funktionsupdate, das voraussichtlich Verbesserungen in Performance, KI‑Integration und Systemdesign bringen wird.

November-Sicherheitsupdate steht in Deutschland bereit

Endlich erhält die Galaxy S24 Series in Europa das November-Update. Damit beginnt der Rollout der neuesten Softwareversion für die aktuellen Flaggschiff-Modelle von Samsung auch hierzulande. Das Update bringt die Build-Nummern S928BXXS4CYK2, S928BOXM4CYK2 und S928BXXS4CYK2 mit sich. Nutzer können sich wie gewohnt auf Verbesserungen bei Stabilität und Sicherheit verlassen, da die monatlichen Aktualisierungen in erster Linie wichtige Patches und Optimierungen enthalten. Der Start in Europa markiert einen weiteren Schritt in der weltweiten Verteilung, die erfahrungsgemäß in den kommenden Tagen und Wochen weitere Regionen erreichen wird. Wer die Galaxy S24 Series nutzt, sollte daher regelmäßig die Softwareaktualisierung prüfen, um das Update zeitnah installieren zu können.

One UI 8 offiziell gestartet [UPDATE auch in Deutschland]

Samsung hat in Südkorea mit der Verteilung des stabilen One UI 8-Updates begonnen. Die neue Version der Benutzeroberfläche steht zunächst für die Galaxy S24-Serie einschließlich des Fan Edition-Modells zur Verfügung. Auch das Galaxy Z Fold6, das Galaxy Z Flip6 sowie das Galaxy A56 erhalten die Aktualisierung im Rahmen der ersten Phase.

Mit One UI 8 bringt Samsung eine Reihe von Verbesserungen auf seine aktuellen Geräte. Dazu zählen eine optimierte Systemleistung, ein überarbeitetes visuelles Design sowie erweiterte Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen. Die Benutzeroberfläche wurde zudem in Hinblick auf Effizienz und Bedienkomfort weiterentwickelt.

Gemäß der offiziellen Ankündigung soll der weltweite Rollout ab dem 25. September beginnen. Damit ist zu erwarten, dass Nutzer außerhalb Südkoreas – darunter auch in Deutschland – das Update im Laufe der kommenden Tage erhalten. Die Verfügbarkeit kann je nach Region und Modell leicht variieren.

Besitzer eines Galaxy S24 können die Aktualisierung manuell prüfen, indem sie in den Einstellungen den Menüpunkt „Software-Update“ aufrufen und dort „Herunterladen und installieren“ auswählen. Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung, idealerweise über WLAN.

UPDATE Auch für deutsche Modelle gibt es mittlerweile die Bestätigung, dass das neue Update auf Android 16 verfügbar ist.

One UI Beta 2 wird ausgerollt

Samsung hat das One UI 8 Beta 2 Update für die Galaxy S24-Serie in Großbritannien veröffentlicht. Die neue Version basiert auf Android 16 und bringt zahlreiche Verbesserungen sowie Bugfixes mit sich. Besonders hervorzuheben ist die Einführung der „Now Brief“-Funktion, die Nutzern kompakte, kontextbezogene Informationen direkt auf dem Startbildschirm liefert. Die Build-Nummern lauten S928BXXU4ZYHB, S928BOXM4ZYHB und S928BXXU4CYHB. Das Update steht für das Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra zur Verfügung und kann über die Samsung Members App installiert werden. Damit setzt Samsung erneut Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt.

August-Update schließt bekannte Sicherheitslücken

Samsung rollt in Süd-Korea aktuell das August-Update für die Modelle der Galaxy S24 Serie aus und wir gehen davon aus, dass auch bald in Deutschland diese neue Version zur Verfügung steht. Das Update basiert dabei auf Android 15 und One UI 7 – ein Update auf One UI 8 ist also derzeit nicht enthalten.

One UI 8 Update mit Android 16 wird getestet

Samsung bereitet das Update der Galaxy S25 Serie auf One UI 8 (inklusive Android 16) vor und auf den Testserver ist bereits die erste Version dieser Form zu finden. Die Build-Nummern lauten: S928BXXU4CYF7/S928BOXM4CYF7/S928BXXU4CYF7. Leider ist die Version noch nicht öffentlich zugänglich und auch einen Beta-Test dazu gibt es aktuell noch nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass Samsung zeitnah die neue Version auch für eine öffentlichen Test bereit stellen wird.

UPDATE Es ist auch ein erster Test-Build für die Galaxy S24 FE Modelle aufgetaucht. Auch hier arbeitet Samsung an der neuen Version (BUILD S721BXXU6CYG1/S721BOXM6CYG1/S721BXXU6CYG1)

One UI 7 Update auch für die FE-Modelle

In Süd-Korea wird bereits das Update für die Galaxy S24 FE verteilt. Nutzer dort können sich also auch bei den FE-Geräten über One UI 7 freuen. Für Deutschland gibt es bisher noch keinen genauen Termin für das Update – wir rechnen aber auch zeitnah für deutsche Nutzer mit One UI 7 für die Galaxy S24 FE.

UPDATE 29.04.2025 Die neue Version ist in Europa angekommen. Viele Nutzer in Deutschland können damit auch für die Galaxy S24 FE auf One UI 7 wechseln.

One UI 7 Update soll heute fortgesetzt werden

Samsung hat die Fehler bei One UI 7 offensichtlich behoben denn laut Leaker IceUniverse soll das Rollout der neuen Version heute (15. April 2025) fortgesetzt werden. Samsung hat das bisher noch nicht bestätigt, aber das Unternehmen war ja generell bisher eher knausrig mit Details zum Update. Daher lohnt es sich, heute zu prüfen, ob eine neue Version angezeigt wird.

One UI 7-Rollout pausiert weltweit

Es hat lange gedauert, bis Samsung endlich die One UI 7 Version für die Galaxy S24 Serie zur Verfügung gestellt hat. Nun scheint der Rollout aber bereits wieder beendet, denn es werden keine Updates mehr ausgeliefert und die Firmware-Version wurde von den OTA Servern gelöscht. Daher kann derzeit kein Update mehr auf One UI 7 durchgeführt werden (bestehende Updates bleiben aber natürlich erhalten).

Bisher gibt es von Samsung keine Details zu den Hintergründe für diesen Stopp. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass Bugs aufgetreten sind, die es notwendig gemacht haben, den Rollout zu stoppen. Genauere Informationen dazu wird Samsung hoffentlich noch nachliefern inklusive einer neuen Version, die fehlerfrei ist.

UPDATE Auch in anderen Ländern wurde das Update zurückgezogen und die Version von den Servern entfernt. Das One UI 7 Update ist damit derzeit offiziell gestoppt.

Samsung Galaxy S24: One UI 7 Beta-Test beendet, finale Version verfügbar

Es hat lange gedauert, aber nun ist es soweit: der Beta-Tests von One UI 7 für deutsche Nutzer ist beendet und die finale Version steht zum Update bereit. Damit endet der Tests und man kann zum normalen Betrieb zurückkehren. Die Version wird wohl zeitnah auch für Nutzer verteilt, die nicht am Beta-Test teilgenommen haben, es lohnt sich also zu prüfen, ob für das eigene Samsung Galaxy S24 bereits ein neues Update angezeigt wird.

One UI 7 Beta 2 wird vorbereitet

ENDLICH! Samsung hat nach langen Verzögerungen den Beta-Test für die Galaxy S24 und One UI 7 in Deutschland gestartet und damit kann man die neue Version auf den Topmodellen nun testen. Wer also wissen möchte, welche Funktionen One UI 7 mitbringt und wie sich Android 15 schlägt, kann dies mittlerweile ausprobieren.

Dazu wurde auf den Testservern die Version erneuert. Internet wird also bereits die Beta 2 für die Samsung Galaxy S24 getestet. Zum Download scheint sie aber bisher noch nicht bereit zu stehen. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Teilnehmer am Beta-Test die neue Beta 2 für One UI 7 zeitnah einspielen werden können – es lohnt sich also in dieser Woche immer mal, nach einer neuen Version Ausschau zu halten.

Um am One UI Beta Test von Samsung teilzunehmen, kannst du die folgenden Schritte befolgen:

Samsung Members App herunterladen: Stelle sicher, dass du die Samsung Members App auf deinem Gerät installiert hast. Diese ist im Galaxy Store oder im Google Play Store verfügbar. Anmelden: Melde dich mit deinem Samsung-Konto an. Falls du noch kein Konto hast, musst du eines erstellen. Registrierung für das Beta-Programm: Öffne die Samsung Members App und gehe zu „Benachrichtigungen“. Suche nach der Option „Registrierung für One UI Beta“ und tippe darauf. Gerätekompatibilität: Stelle sicher, dass dein Gerät für das Beta-Programm geeignet ist. In der Regel sind nur Geräte ohne Provider Branding für die Teilnahme zugelassen. Beta-Version herunterladen: Nach der Registrierung erhältst du eine Benachrichtigung, wenn die Beta-Version verfügbar ist. Folge den Anweisungen in der App, um die Beta-Software herunterzuladen und zu installieren.

Wenn du diese Schritte befolgst, solltest du erfolgreich am One UI Beta Test teilnehmen können. Viel Erfolg und viel Spaß beim Testen der neuen Funktionen!

So führen Sie ein Update auf Ihrem Samsung Galaxy S24 durch

Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptmethoden, um Ihr Galaxy S24 auf die neueste Software-Version zu aktualisieren:

1. Direkt über das Gerät:

Einstellungen öffnen: Suchen Sie auf Ihrem Homescreen oder im App-Drawer nach dem Zahnrad-Symbol und tippen Sie darauf. Software-Update: Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt „Software-Update“ finden. Tippen Sie darauf. Auf Updates prüfen: Das Gerät wird nun automatisch nach verfügbaren Updates suchen. Update herunterladen und installieren: Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Download und die Installation zu starten.

2. Über Samsung Members App:

Samsung Members App öffnen: Diese App ist in der Regel bereits vorinstalliert. Nach Updates suchen: In der App gibt es in der Regel eine Funktion, mit der Sie nach Software-Updates für Ihr Gerät suchen können.

Wichtige Hinweise:

Wichtige Daten sichern: Es wird empfohlen, vor einem größeren Update alle wichtigen Daten zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden.

Stabile WLAN-Verbindung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden ist, um einen reibungslosen Update-Vorgang zu gewährleisten.

Ausreichend Akkulaufzeit: Während des Updates sollte Ihr Gerät ausreichend Akku haben.

