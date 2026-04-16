Samsung Galaxy S24: Testversion mit Call-Screening-Funktion online

Samsung weitet den Funktionsumfang der Galaxy S24-Modelle aus. In einer aktuellen stabilen Testversion von One UI 8.5 (Build-Nummer: S928BXXU5DZD9) wurde die Integration der erweiterten Call-Screening-Funktion nachgewiesen. Bei diesem Feature handelt es sich um eine KI-gestützte Anrufprüfung, die ursprünglich mit der Galaxy S26-Serie eingeführt wurde. Die Funktion ermöglicht es dem System, eingehende Anrufe automatisiert entgegenzunehmen und den Grund des Anrufs zu erfragen. Der Nutzer erhält währenddessen eine Echtzeit-Transkription des Gesprächs auf dem Display und kann entscheiden, ob er das Gespräch persönlich übernimmt oder durch die KI beenden lässt.

One UI 8.5 Beta gestartet, aber noch nicht für Deutschland

Samsung hat offiziell den Startschuss für die nächste Phase seiner Software-Entwicklung gegeben: Das mit Spannung erwartete One UI 8.5 Beta-Programm ist ab sofort für die Galaxy S24-Serie verfügbar. Während der Rollout in Wellen erfolgt und die ersten Testphasen bereits in Südkorea, Indien und Großbritannien live gegangen sind, bereitet sich die deutsche Community auf den unmittelbar bevorstehenden Zugang vor. Traditionell gehört Deutschland zu den Kernmärkten für Samsungs Beta-Tests, weshalb Experten mit einer Freischaltung innerhalb der nächsten Tage rechnen.

Das Update, welches auf Android 16 basiert, bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, die ursprünglich für die kommende Flaggschiff-Generation reserviert schienen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Weiterentwicklung der Galaxy AI. Nutzer dürfen sich auf einen verbesserten Foto-Assistenten freuen, der generative Bildbearbeitung in einem flüssigeren Workflow ermöglicht. Auch der Sprachassistent Bixby erfährt eine Generalüberholung und versteht natürliche Sprachbefehle nun deutlich kontextbezogener, ergänzt durch eine praktische Historien-Ansicht in der Seitenleiste.

Interessierte Nutzer in Deutschland sollten die „Samsung Members“-App im Blick behalten. Sobald das Programm hierzulande freigeschaltet wird, erscheint dort ein entsprechender Registrierungs-Banner. Da es sich jedoch um eine Beta-Version handelt, ist Vorsicht geboten: Da Fehler und Systeminstabilitäten nicht ausgeschlossen werden können, wird dringend empfohlen, vor der Installation ein vollständiges Backup durchzuführen und die Testsoftware idealerweise nicht auf einem geschäftskritischen Hauptgerät zu verwenden.

Samsung Galaxy S24: Februar Sicherheitspatch wird endlich ausgerollt

Auch in Deutschland hat Samsung mit der Verteilung des Februar-Updates für die Galaxy S24-Serie begonnen. Nachdem der Rollout in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet war, erhalten nun auch hiesige Nutzer die Aktualisierung auf die Build-Nummer S92xBXXS5CZB2.

Bei diesem Update handelt es sich primär um einen Sicherheitspatch, der kritische Schwachstellen im Android-Betriebssystem sowie spezifische Sicherheitslücken in Samsungs eigener Benutzeroberfläche schließt. Neben der erhöhten Sicherheit wurden punktuelle Optimierungen an der Systemstabilität vorgenommen, um die Performance der Flaggschiff-Reihe im Alltag weiter zu festigen.

In Deutschland wird das Update wie gewohnt in Wellen verteilt: Besitzer freier Geräte erhalten die Benachrichtigung in der Regel zuerst, während Modelle mit Provider-Branding (etwa von der Telekom oder Vodafone) meist mit einem minimalen Zeitverzug von wenigen Tagen folgen. Nutzer können die Verfügbarkeit jederzeit manuell in den Systemeinstellungen unter „Software-Update“ prüfen.

One UI 8.5 Testversion aufgetaucht

Für die Galaxy‑S24‑Serie ist erstmals eine interne Testversion von One UI 8.5 auf den Update‑Servern aufgetaucht. Der Fund deutet darauf hin, dass Samsung bereits aktiv an der nächsten großen Softwaregeneration arbeitet. Die gesichtete Firmware trägt die Build‑Nummern S928BXXU4DYL5, S928BOXM4DYL5 und S928BXXU4DYL5, was klar auf eine frühe Entwicklungsphase für die internationalen Varianten des S24 Ultra hinweist. Auch wenn es sich noch um eine interne Testbuild handelt, markiert ihr Auftauchen den Beginn der Vorbereitungen für das kommende Funktionsupdate, das voraussichtlich Verbesserungen in Performance, KI‑Integration und Systemdesign bringen wird.

One UI 8 offiziell gestartet [UPDATE auch in Deutschland]

Samsung hat in Südkorea mit der Verteilung des stabilen One UI 8-Updates begonnen. Die neue Version der Benutzeroberfläche steht zunächst für die Galaxy S24-Serie einschließlich des Fan Edition-Modells zur Verfügung. Auch das Galaxy Z Fold6, das Galaxy Z Flip6 sowie das Galaxy A56 erhalten die Aktualisierung im Rahmen der ersten Phase.

Mit One UI 8 bringt Samsung eine Reihe von Verbesserungen auf seine aktuellen Geräte. Dazu zählen eine optimierte Systemleistung, ein überarbeitetes visuelles Design sowie erweiterte Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen. Die Benutzeroberfläche wurde zudem in Hinblick auf Effizienz und Bedienkomfort weiterentwickelt.

Gemäß der offiziellen Ankündigung soll der weltweite Rollout ab dem 25. September beginnen. Damit ist zu erwarten, dass Nutzer außerhalb Südkoreas – darunter auch in Deutschland – das Update im Laufe der kommenden Tage erhalten. Die Verfügbarkeit kann je nach Region und Modell leicht variieren.

Besitzer eines Galaxy S24 können die Aktualisierung manuell prüfen, indem sie in den Einstellungen den Menüpunkt „Software-Update“ aufrufen und dort „Herunterladen und installieren“ auswählen. Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung, idealerweise über WLAN.

UPDATE Auch für deutsche Modelle gibt es mittlerweile die Bestätigung, dass das neue Update auf Android 16 verfügbar ist.

One UI Beta 2 wird ausgerollt

Samsung hat das One UI 8 Beta 2 Update für die Galaxy S24-Serie in Großbritannien veröffentlicht. Die neue Version basiert auf Android 16 und bringt zahlreiche Verbesserungen sowie Bugfixes mit sich. Besonders hervorzuheben ist die Einführung der „Now Brief“-Funktion, die Nutzern kompakte, kontextbezogene Informationen direkt auf dem Startbildschirm liefert. Die Build-Nummern lauten S928BXXU4ZYHB, S928BOXM4ZYHB und S928BXXU4CYHB. Das Update steht für das Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra zur Verfügung und kann über die Samsung Members App installiert werden. Damit setzt Samsung erneut Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt.

August-Update schließt bekannte Sicherheitslücken

Samsung rollt in Süd-Korea aktuell das August-Update für die Modelle der Galaxy S24 Serie aus und wir gehen davon aus, dass auch bald in Deutschland diese neue Version zur Verfügung steht. Das Update basiert dabei auf Android 15 und One UI 7 – ein Update auf One UI 8 ist also derzeit nicht enthalten.

One UI 8 Update mit Android 16 wird getestet

Samsung bereitet das Update der Galaxy S25 Serie auf One UI 8 (inklusive Android 16) vor und auf den Testserver ist bereits die erste Version dieser Form zu finden. Die Build-Nummern lauten: S928BXXU4CYF7/S928BOXM4CYF7/S928BXXU4CYF7. Leider ist die Version noch nicht öffentlich zugänglich und auch einen Beta-Test dazu gibt es aktuell noch nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass Samsung zeitnah die neue Version auch für eine öffentlichen Test bereit stellen wird.

UPDATE Es ist auch ein erster Test-Build für die Galaxy S24 FE Modelle aufgetaucht. Auch hier arbeitet Samsung an der neuen Version (BUILD S721BXXU6CYG1/S721BOXM6CYG1/S721BXXU6CYG1)

One UI 7 Update auch für die FE-Modelle

In Süd-Korea wird bereits das Update für die Galaxy S24 FE verteilt. Nutzer dort können sich also auch bei den FE-Geräten über One UI 7 freuen. Für Deutschland gibt es bisher noch keinen genauen Termin für das Update – wir rechnen aber auch zeitnah für deutsche Nutzer mit One UI 7 für die Galaxy S24 FE.

UPDATE 29.04.2025 Die neue Version ist in Europa angekommen. Viele Nutzer in Deutschland können damit auch für die Galaxy S24 FE auf One UI 7 wechseln.

One UI 7 Update soll heute fortgesetzt werden

Samsung hat die Fehler bei One UI 7 offensichtlich behoben denn laut Leaker IceUniverse soll das Rollout der neuen Version heute (15. April 2025) fortgesetzt werden. Samsung hat das bisher noch nicht bestätigt, aber das Unternehmen war ja generell bisher eher knausrig mit Details zum Update. Daher lohnt es sich, heute zu prüfen, ob eine neue Version angezeigt wird.

One UI 7-Rollout pausiert weltweit

Es hat lange gedauert, bis Samsung endlich die One UI 7 Version für die Galaxy S24 Serie zur Verfügung gestellt hat. Nun scheint der Rollout aber bereits wieder beendet, denn es werden keine Updates mehr ausgeliefert und die Firmware-Version wurde von den OTA Servern gelöscht. Daher kann derzeit kein Update mehr auf One UI 7 durchgeführt werden (bestehende Updates bleiben aber natürlich erhalten).

Bisher gibt es von Samsung keine Details zu den Hintergründe für diesen Stopp. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass Bugs aufgetreten sind, die es notwendig gemacht haben, den Rollout zu stoppen. Genauere Informationen dazu wird Samsung hoffentlich noch nachliefern inklusive einer neuen Version, die fehlerfrei ist.

UPDATE Auch in anderen Ländern wurde das Update zurückgezogen und die Version von den Servern entfernt. Das One UI 7 Update ist damit derzeit offiziell gestoppt.

So führen Sie ein Update auf Ihrem Samsung Galaxy S24 durch

Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptmethoden, um Ihr Galaxy S24 auf die neueste Software-Version zu aktualisieren:

1. Direkt über das Gerät:

Einstellungen öffnen: Suchen Sie auf Ihrem Homescreen oder im App-Drawer nach dem Zahnrad-Symbol und tippen Sie darauf. Software-Update: Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt „Software-Update“ finden. Tippen Sie darauf. Auf Updates prüfen: Das Gerät wird nun automatisch nach verfügbaren Updates suchen. Update herunterladen und installieren: Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Download und die Installation zu starten.

2. Über Samsung Members App:

Samsung Members App öffnen: Diese App ist in der Regel bereits vorinstalliert. Nach Updates suchen: In der App gibt es in der Regel eine Funktion, mit der Sie nach Software-Updates für Ihr Gerät suchen können.

Wichtige Hinweise:

Wichtige Daten sichern: Es wird empfohlen, vor einem größeren Update alle wichtigen Daten zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden.

Stabile WLAN-Verbindung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden ist, um einen reibungslosen Update-Vorgang zu gewährleisten.

Ausreichend Akkulaufzeit: Während des Updates sollte Ihr Gerät ausreichend Akku haben.

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