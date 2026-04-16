Neuer Mobilfunk-Deal: 40 GB 5G im Vodafone-Netz für unter 10 Euro

Der Anbieter CRASH hat heute einen neuen Aktions-Tarif im D2-Netz von Vodafone gestartet. Für eine monatliche Grundgebühr von 9,99 Euro erhalten Neukunden ab sofort ein Datenvolumen von 40 GB inklusive 5G-Freischaltung. Besonders attraktiv ist die hohe Flexibilität des Angebots.

Die Tarif-Details im Überblick

Der neue Flex-Tarif positioniert sich preislich aggressiv im Wettbewerb. Für eine dauerhafte Gebühr von 9,99 Euro pro Monat bietet das Paket folgende Leistungen:

Datenvolumen: 40 GB 5G Internetflat

40 GB 5G Internetflat Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s im Upload)

Bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s im Upload) Netz: Vodafone (D2)

Vodafone (D2) Telefonie & SMS: Flatrate in alle deutschen Netze

Flatrate in alle deutschen Netze Features: VoLTE und WiFi-Call sind bereits enthalten

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Maximale Flexibilität für Wechsler

Ein Alleinstellungsmerkmal dieses Deals ist die kurze Vertragslaufzeit von lediglich einem Monat. Bei einer Kündigungsfrist von 14 Tagen bleiben Nutzer ungebunden und können bei Bedarf kurzfristig wechseln. Zudem bietet CRASH einen flexiblen Vertragsbeginn an: Der Start des Tarifs kann bis zu 120 Tage in die Zukunft datiert werden – ideal für Kunden, deren aktueller Vertrag erst in einigen Monaten ausläuft.

Einordnung im Wettbewerb

Der Markt für flexible 5G-Tarife unter 10 Euro ist hart umkämpft. Während CRASH mit 40 GB ein starkes Paket schnürt, bietet der Konkurrent SIMon mobile zum identischen Preis aktuell 50 GB im Monat an. Wer jedoch Wert auf den Markennamen CRASH oder die spezifische Option des zeitversetzten Vertragsbeginns legt, findet hier ein sehr solides Angebot im stabilen Vodafone-Netz.

Kosten und Anmeldung

Zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro an. Ein konkretes Enddatum für die Aktion wurde bisher nicht kommuniziert, erfahrungsgemäß sind solche „Flex-Deals“ jedoch zeitlich begrenzt verfügbar.

Interessenten finden das Angebot unter folgendem Link:

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