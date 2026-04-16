Amazfit Cheetah 2 Pro: Die neue Hochleistungs-Referenz für den Profisport

Mit der offiziellen Markteinführung der Cheetah 2 Pro präsentiert Amazfit eine Laufuhr, die konsequent auf die Bedürfnisse von Leistungs- und Profisportlern zugeschnitten ist. Dass das Modell höchsten Ansprüchen genügt, unterstrich es bereits vor dem Launch: Spitzenathleten wie Amanal Petros und Yemal Crippa erzielten mit der Uhr am Handgelenk jüngst Rekordzeiten und Marathonsiege.

Ab dem 16. April 2026 ist das neue Flaggschiff offiziell auf dem europäischen Markt zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449,90 Euro erhältlich. Die Cheetah 2 Pro positioniert sich dabei als präzises Analysetool für ambitionierte Läufer, die bei Material und Datenqualität keine Kompromisse eingehen.

Robustes Design trifft auf extreme Display-Helligkeit

Trotz des Einsatzes hochwertiger und widerstandsfähiger Materialien wie Titan für das Gehäuse und kratzfestem Saphirglas bleibt die Uhr mit einem Gewicht von unter 46 Gramm ein Leichtgewicht am Handgelenk. Ein besonderes technisches Highlight ist das AMOLED-Display: Mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 nits garantiert es die Ablesbarkeit wichtiger Trainingsparameter selbst unter direkter, greller Sonneneinstrahlung. Für Sicherheit bei Läufen in der Dämmerung sorgt zudem eine integrierte Taschenlampe.

Präzision in der Leistungsdiagnostik

Der Kern der Cheetah 2 Pro ist die umfassende Datenerfassung. Ein neu entwickelter Dual-Light-5PD Herzfrequenzsensor liefert Daten im Sekundentakt und bildet damit die Grundlage für eine professionelle Trainingssteuerung. Die Uhr bietet Funktionen, die bisher oft speziellen Labortests vorbehalten waren:

Laktatschwellen-Überwachung: Bestimmung der individuellen Leistungsgrenzen zur Definition optimaler Trainingszonen.

Bestimmung der individuellen Leistungsgrenzen zur Definition optimaler Trainingszonen. Echtzeit-Zielzeitansage: Eine KI-gestützte Prognose berechnet während des Laufs die voraussichtliche Ankunftszeit im Ziel.

Eine KI-gestützte Prognose berechnet während des Laufs die voraussichtliche Ankunftszeit im Ziel. Strategische Erholungsanalyse: Neben den Belastungsdaten wertet das System die Herzfrequenzvariabilität (HRV), die Schlafqualität und die kumulative Ermüdung aus, um die exakte Zeit bis zur vollständigen Regeneration zu bestimmen.

High-End-Navigation und Ausdauer

Für eine lückenlose Aufzeichnung, selbst in schwierigem Gelände oder zwischen Häuserschluchten, setzt Amazfit auf Dual-Band-GPS mit einer zirkular polarisierten Antenne und PDR-Technologie (Point Dead Reckoning). Letztere überbrückt kurzzeitige Signalunterbrechungen präzise durch Bewegungsalgorithmen.

In Sachen Ausdauer zeigt sich die Cheetah 2 Pro konkurrenzfähig:

20 Tage Akkulaufzeit bei moderater Nutzung.

Akkulaufzeit bei moderater Nutzung. 7 Tage bei intensivem Training (5–6 Einheiten pro Woche).

bei intensivem Training (5–6 Einheiten pro Woche). 29 Stunden bei kontinuierlich aktivem GPS-Tracking.

Konnektivität und Ökosystem

Die Uhr gliedert sich nahtlos in bestehende Trainingsstrukturen ein. Über das Ökosystem ist eine Synchronisation mit Plattformen wie TrainingPeaks und Strava möglich. Ein praktisches Zusatzfeature für Materialmanagement ist das Tracking der Ausrüstungsabnutzung, das Läufer rechtzeitig an den Austausch ihrer Laufschuhe erinnert.

Mit der Cheetah 2 Pro liefert Amazfit ein Werkzeug, das die Brücke zwischen klassischer Sportuhr und professioneller Leistungsdiagnostik schlägt – validiert durch Bestzeiten auf dem Asphalt von Berlin und Paris.