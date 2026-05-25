Namens-Chaos bei Samsungs Foldables: Kommt das Galaxy Z Fold8 Ultra früher als gedacht?

Samsung steht im Sommer 2026 vor einer der radikalsten Kursänderungen seiner Foldable-Geschichte. Wie das spezialisierte Fachportal SamMobile exklusiv aus Branchenkreisen erfahren hat, plant der südkoreanische Technologieriese eine völlig neue Benennungs- und Hierarchiestruktur für seine kommenden faltbaren Smartphones. Das bringt eine überraschende Kehrtwende für die Modelle mit sich, die voraussichtlich auf dem nächsten Galaxy Unpacked-Event im Juli vorgestellt werden.

Das neue Namensschema im Detail

Bisher gingen Leaker und Analysten davon aus, dass Samsung neben dem regulären Fold7-Nachfolger eine breitere Sonderversion auf den Markt bringen würde, die in der Gerüchteküche als „Galaxy Z Fold8 Wide“ gehandelt wurde. Laut den neuesten Informationen von SamMobile ordnet Samsung die Namen jedoch genau umgekehrt zu:

Galaxy Z Fold8 Ultra: Dieses Modell wird der direkte Nachfolger des Galaxy Z Fold7 . Es behält im Wesentlichen den bekannten, etwas schmaleren Formfaktor bei, rückt jedoch durch das „Ultra“-Branding namentlich in die absolute Premium-Klasse auf.

Dieses Modell wird der . Es behält im Wesentlichen den bekannten, etwas schmaleren Formfaktor bei, rückt jedoch durch das „Ultra“-Branding namentlich in die absolute Premium-Klasse auf. Galaxy Z Fold8 (Standard): Der reguläre Name ohne Zusatz geht überraschenderweise an das komplett neu entwickelte, breitere und kürzere Modell (die bisherige „Wide“-Version).

Strategischer Schachzug gegen Apple – mit technischen Kompromissen

Branchenkenner sehen in der überstürzten Einführung des „Ultra“-Labels eine direkte Reaktion auf den Erzrivalen Apple. Es wird erwartet, dass Apple im weiteren Verlauf des Jahres sein erstes eigenes faltbares Gerät präsentiert, das Gerüchten zufolge als „iPhone Ultra“ auf den Markt kommen könnte. Samsung will hier offenbar präventiv die Marketing-Hoheit über den Begriff „Ultra“ im Foldable-Segment verteidigen.

Allerdings sorgt diese Namensgebung bereits vor dem Release für heftige Diskussionen unter Insidern. Denn das Galaxy Z Fold8 Ultra droht das hauseigene Ultra-Versprechen (bekannt vom Galaxy S26 Ultra) zu verwässern:

Kein S-Pen-Support: Aufgrund der komplexen Display-Strukturen wird das Fold8 Ultra wohl weiterhin auf einen integrierten Eingabestift verzichten müssen.

Aufgrund der komplexen Display-Strukturen wird das Fold8 Ultra wohl weiterhin auf einen integrierten Eingabestift verzichten müssen. Älteres Display-Panel: Berichten zufolge nutzt das Ultra-Modell ein OLED-Panel der M13-Generation, während das neuere, breitere Standard-Fold8 bereits das modernere M14-Panel spendiert bekommt.

Modell Positionierung Erwartete Key-Specs Galaxy Z Fold8 Ultra Direkter Fold7-Nachfolger 8-Zoll-Hauptdisplay, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200-MP-Hauptkamera, 5.000-mAh-Akku. Galaxy Z Fold8 Neues „Wide“-Format 7,6-Zoll-Hauptdisplay (4:3-Format), dünneres Gehäuse (ca. 4,1 mm geöffnet), Dual-Kamera (kein Teleobjektiv).

Das neue „Standard“-Fold8: Breiter, dünner, aber mit Abstrichen bei der Kamera

Das nun als reguläres Galaxy Z Fold8 betitelte Gerät orientiert sich optisch stark an klassischen Tablets und der Konkurrenz von Google oder OnePlus. Mit einem innenliegenden 7,6-Zoll-Display im 4:3-Format ist es im geschlossenen Zustand spürbar breiter und kürzer als das Ultra-Modell.

Um die schlanke Bauweise von angeblich nur 4,1 mm im geöffneten Zustand zu realisieren, mussten die Ingenieure jedoch den Rotstift ansetzen: Das Standard-Modell verliert im Vergleich zum Ultra-Bruder ein Objektiv auf der Rückseite und geht als reines Dual-Kamera-System (50 MP Hauptkamera + 50 MP Ultraweitwinkel) an den Start. Zudem fällt der Akku mit 4.800 mAh etwas kleiner aus als die 5.000 mAh des Ultra-Modells.

Sollten sich die Informationen von SamMobile bewahrheiten, bricht Samsung mit seiner bisherigen Produktlogik. Konsumenten müssen sich im Sommer darauf einstellen, dass das nominelle Top-Modell („Ultra“) die klassische, schmale Gehäuseform behält, während die eigentliche Design-Innovation (das breitere, alltagstauglichere Display) als „Standard-Version“ deklariert wird.