Leistungsexplosion: OnePlus Ace 6 Ultra lässt die Konkurrenz hinter sich

Es bahnt sich eine Wachablösung im Smartphone-Markt an. Jüngste Benchmarks des kommenden OnePlus Ace 6 Ultra deuten darauf hin, dass OnePlus ein wahres Performance-Monster erschaffen hat. Das Gerät bricht nicht nur Rekorde, sondern setzt sich direkt an die Spitze der Flaggschiff-Hierarchie – noch vor Apples A19 Pro und Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Dimensity 9500: Das entfesselte Potenzial
Der Schlüssel zum Erfolg liegt im MediaTek Dimensity 9500. Während MediaTek in der Vergangenheit oft im Schatten von Qualcomm stand, hat OnePlus beim Ace 6 Ultra offenbar das „volle Potenzial“ der GPU und CPU freigeschaltet.
- Benchmark-Dominanz: In ersten Tests übertrifft das Gerät den Snapdragon 8E G5 und den Apple A19 Pro sowohl in Multi-Core-Szenarien als auch bei der Grafikleistung.
- Gaming-Fokus: Besonders die GPU-Leistung der Dimensity-Plattform wurde durch optimiertes Thermal-Management so weit gesteigert, dass selbst anspruchsvollste Raytracing-Titel flüssig laufen.
Die Hardware-Spezifikationen im Überblick
Neben dem brachialen Prozessor liefert OnePlus eine Ausstattung, die das „Ultra“-Label mehr als verdient:
|Feature
|Spezifikation
|Chipsatz
|MediaTek Dimensity 9500 (TSMC 3nm N3P)
|Display
|6,78″ 1,5K BOE-Display, 165 Hz Bildwiederholrate
|Akku
|Gewaltige ~8.500 mAh+ (Glacier Battery Technologie)
|Laden
|100 W / 120 W SuperVOOC Schnellladung
|Speicher
|LPDDR5X RAM
|Hauptkamera
|50 MP Sensor mit OIS
|Biometrie
|Ultraschall-Fingerscanner (unter dem Display)
|Schutz
|IP68 / IP69 Zertifizierung (Staub- & Wasserdicht)
Besonders beeindruckend ist die Nennkapazität des Akkus. Mit über 8.500 mAh setzt OnePlus neue Maßstäbe für die Laufzeit. In Kombination mit dem hocheffizienten 3nm-Verfahren des Dimensity 9500 könnte dieses Gerät das erste echte „Mehrtages-Flaggschiff“ für Power-User werden.
Das 1,5K BOE-Panel bietet mit 165 Hz eine Bildwiederholrate, die man sonst nur von dedizierten Gaming-Monitoren kennt. Für die Sicherheit setzt OnePlus auf einen Ultraschall-Fingerscanner, der im Vergleich zu optischen Sensoren deutlich schneller und zuverlässiger funktioniert – selbst bei nassen Fingern.
Fazit: Der neue Standard?
Mit dem Ace 6 Ultra greift OnePlus frontal im High-End-Segment an. Wenn die Software-Optimierung (ColorOS/OxygenOS) mit der Hardware-Power schritthält, könnte dies das Smartphone des Jahres 2026 werden.
Status: Die offizielle Vorstellung in China wird für Ende April 2026 erwartet. Ob und wann das Gerät als „Pro“- oder „T“-Modell auf den globalen Markt kommt, bleibt abzuwarten.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.