Leistungsexplosion: OnePlus Ace 6 Ultra lässt die Konkurrenz hinter sich

Es bahnt sich eine Wachablösung im Smartphone-Markt an. Jüngste Benchmarks des kommenden OnePlus Ace 6 Ultra deuten darauf hin, dass OnePlus ein wahres Performance-Monster erschaffen hat. Das Gerät bricht nicht nur Rekorde, sondern setzt sich direkt an die Spitze der Flaggschiff-Hierarchie – noch vor Apples A19 Pro und Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Dimensity 9500: Das entfesselte Potenzial

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im MediaTek Dimensity 9500. Während MediaTek in der Vergangenheit oft im Schatten von Qualcomm stand, hat OnePlus beim Ace 6 Ultra offenbar das „volle Potenzial“ der GPU und CPU freigeschaltet.

Benchmark-Dominanz: In ersten Tests übertrifft das Gerät den Snapdragon 8E G5 und den Apple A19 Pro sowohl in Multi-Core-Szenarien als auch bei der Grafikleistung.

In ersten Tests übertrifft das Gerät den Snapdragon 8E G5 und den Apple A19 Pro sowohl in Multi-Core-Szenarien als auch bei der Grafikleistung. Gaming-Fokus: Besonders die GPU-Leistung der Dimensity-Plattform wurde durch optimiertes Thermal-Management so weit gesteigert, dass selbst anspruchsvollste Raytracing-Titel flüssig laufen.

Die Hardware-Spezifikationen im Überblick

Neben dem brachialen Prozessor liefert OnePlus eine Ausstattung, die das „Ultra“-Label mehr als verdient:

Feature Spezifikation Chipsatz MediaTek Dimensity 9500 (TSMC 3nm N3P) Display 6,78″ 1,5K BOE-Display, 165 Hz Bildwiederholrate Akku Gewaltige ~8.500 mAh+ (Glacier Battery Technologie) Laden 100 W / 120 W SuperVOOC Schnellladung Speicher LPDDR5X RAM Hauptkamera 50 MP Sensor mit OIS Biometrie Ultraschall-Fingerscanner (unter dem Display) Schutz IP68 / IP69 Zertifizierung (Staub- & Wasserdicht)

Besonders beeindruckend ist die Nennkapazität des Akkus. Mit über 8.500 mAh setzt OnePlus neue Maßstäbe für die Laufzeit. In Kombination mit dem hocheffizienten 3nm-Verfahren des Dimensity 9500 könnte dieses Gerät das erste echte „Mehrtages-Flaggschiff“ für Power-User werden.

Das 1,5K BOE-Panel bietet mit 165 Hz eine Bildwiederholrate, die man sonst nur von dedizierten Gaming-Monitoren kennt. Für die Sicherheit setzt OnePlus auf einen Ultraschall-Fingerscanner, der im Vergleich zu optischen Sensoren deutlich schneller und zuverlässiger funktioniert – selbst bei nassen Fingern.

Fazit: Der neue Standard?

Mit dem Ace 6 Ultra greift OnePlus frontal im High-End-Segment an. Wenn die Software-Optimierung (ColorOS/OxygenOS) mit der Hardware-Power schritthält, könnte dies das Smartphone des Jahres 2026 werden.

Status: Die offizielle Vorstellung in China wird für Ende April 2026 erwartet. Ob und wann das Gerät als „Pro“- oder „T“-Modell auf den globalen Markt kommt, bleibt abzuwarten.