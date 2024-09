Apple Modellpolitik: Wer Apple Intelligence will, muss ein iPhone 16 kaufen

Apple hat gestern für die iPhone 16 und 16 pro offiziell die Vorstellung gestartet und dabei auch wieder ältere Modelle aus dem Shop genommen. Unter anderem wurden auch die iPhone 15 pro offiziell gestrichen. Damit müssen Nutzer, die Apple Intelligenz einsetzen wollen, nun zwangsläufig auch ein neues Modell der iPhone 16 Serie greifen. Bisher konnte man auch iPhone 15 pro und pro max nutzen – die ebenfalls das Update mit Apple Intelligence bekommen sollen. Dies ist nun nicht mehr möglich bzw. nur noch über Restposten bei Dritthändlern.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn auch im letzten Jahr hatte das Unternehmen die iPhone 14 pro gestrichen, als die iPhone 15 Serie gestartet wurde. Hintergrund ist dabei wohl, dass die iPhone 15 pro zu nah an der Technik der iPhone 16 in den normalen Versionen wären und Apple wohl bedenken hat, dass die Pro-Modelle aus dem Vorjahr die Verkaufszahlen der normalen iPhone 16 aus diesem Jahr drücken könnten. Daher bietet man aktuell nur die iPhone 16 pro und pro Max an.

Für deutsche Nutzer ändert sich damit allerdings nicht viel. Apple Intelligence steht ohnehin wohl erst Ende kommenden Jahres für die iPhone zur Verfügung und daher dürfte die neue Technik für die meisten Nutzer ohnehin kein Kaufargument sein. Nach wie vor gibt es kein konkretes Datum, wann die neue Technik in Europa und Deutschland angeboten werden wird – bisher hat Apple die Intelligence-Technik noch nicht einmal für die englischen iPhone 16 im Angebot. Dies soll erst mit dem Update auf iOS 18.1 kommen.

Zuletzt aktualisiert: 14. September 2024