Xiaomi 14T: das sind die neuen Advanced AI Funktionen

Xiaomi setzt bei Xiaomi 14T und Xiaomi 14T pro auf das neue Advanced AI System von Xiaomi, das eine ganze Reihe von KI Funktionen für die Modelle mitbringt. Kern ist dabei Google Gemini als Grundlage für die KI Funktionen und daher ähneln die Features auch sehr den Angeboten, die man von Google Pixel und den Samsung Galaxy AI Modelle her kennt.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den KI Inhalten der neuen Modelle:

In Zusammenarbeit mit Google auf ein neues Level gehoben, führt die Xiaomi 14T-Serie Circle to Search with Google ein und ist damit eines der ersten Xiaomi-Geräte, das diese innovative Funktion bietet. Benutzer können sofort alles suchen, was sie auf ihrem Telefon sehen, ohne die App wechseln zu müssen. Darüber hinaus wird die Xiaomi 14T-Serie mit der Google Gemini-App geliefert. Chatten Sie mit Gemini, um Hilfe beim Schreiben, Lernen, Planen und vielem mehr zu erhalten. Für verbesserte Produktivität überwindet der KI-Dolmetscher Sprachbarrieren, um die Kommunikation während Meetings und Anrufen zu verbessern. KI-Notizen und KI-Recorder verbessern die Effizienz mit Sprach-zu-Text-Transkription, genauer Sprechererkennung und schnellen Zusammenfassungen, während Echtzeitübersetzungen einen reibungslosen mehrsprachigen Austausch gewährleisten. Auf der Kreativseite erweitert die KI-Bildbearbeitung Bilder intelligent, um das visuelle Storytelling zu verbessern, während der KI-Radiergummi Pro unerwünschte Elemente für makellose Fotos entfernt. AI Film macht das Erstellen von filmischen Kurzvideos zum Kinderspiel, und AI Portrait generiert personalisierte Avatare, die es Benutzern ermöglichen, ihren einzigartigen Stil mühelos zu präsentieren.

Allerdings stehen auch bei Xiaomi nicht alle Funktionen sofort zur Verfügung. Circle to Search with Google wird am 6. Oktober 2024 verfügbar sein. Verfügbar auf ausgewählten Geräten und Internetverbindung erforderlich. Funktioniert auf kompatiblen Apps und Oberflächen. Die Ergebnisse können je nach visuellen Übereinstimmungen variieren. KI-Funktionen sind ab dem 26. September 2024 über OTA verfügbar.

Zuletzt aktualisiert: 3. Oktober 2024