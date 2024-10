ASUS ROG Phone 9 wird offiziell am 9. November vorgestellt

ASUS hat offiziell angekündigt, dass die neue ROG Phone 9-Serie bereits in wenigen Tagen offiziell präsentiert wird und auch in Berlin ein Event zum Start der neuen Modellreihe stattfinden wird. Die Vorstellung wird am 19. November 2024 stattfinden und wahrscheinlich gegen die neuen Modelle auch recht zeitnah danach in den Verkauf.

Die neue ROG Phone 9-Serie wird von der Snapdragon 8 Elite Mobile Platform angetrieben, die mit der Qualcomm Oryon CPU der zweiten Generation und einer verbesserten Adreno GPU ausgestattet ist. Diese Kombination zielt darauf ab, die Grenzen des mobilen Gamings hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistung und Grafikqualität zu erweitern. Das Design der ROG Phone 9-Serie ist auf Gamer ausgerichtet und soll ein immersives sowie verzögerungsfreies Gaming-Erlebnis bieten, was sie zu einer attraktiven Option für sowohl ambitionierte Gamer als auch Technikenthusiasten macht. ASUS hat die Smartphones also wieder sehr direkt auf den Gaming Bereich ausgerichtet. Das kennt man bereits von den Vorgängern.

Die neuen Modelle werden dabei auch direkt wieder für den deutschen Markt vorgestellt – man sollte aber davon ausgehen, dass ASUS wie im Vorjahr einen hohen Preis für die viele Technik verlangt.

Das ASUS ROG Phone 9 wird mit einer hochklassigen technischen Ausstattung erwartet, die speziell für mobiles Gaming optimiert ist. Angetrieben wird das Gerät von dem Snapdragon 8 Elite Prozessor, der eine verbesserte Leistung und Effizienz bietet. Des Weiteren wird ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display erwartet, das eine FHD+ Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz aufweist, was für flüssige Animationen und ein reaktionsschnelles Spielerlebnis sorgt.

Das Display soll zudem eine maximale Helligkeit von bis zu 2.500 Nits erreichen, wodurch eine hervorragende Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtbedingungen gewährleistet ist. Die verbesserte Adreno GPU wird für eine herausragende Grafikleistung sorgen und das Gaming-Erlebnis erheblich verbessern. Das Design des ROG Phone 9 wird gamerzentriert sein und Funktionen bieten, die ein immersives sowie verzögerungsfreies Gaming-Erlebnis fördern. All diese Spezifikationen machen das ROG Phone 9 zu einer vielversprechenden Wahl für Gamer und Technikenthusiasten, die nach einem leistungsstarken mobilen Gerät suchen.