Samsung Galaxy S25 Slim könnte eher kommen als gedacht

Es gab in dieser Woche wieder neue Hinweise zum ultra-dünnen Samsung Galaxy S25 Slim und wenn diese Informationen stimmen, müssen Fans gar nicht mehr so lange warten, bis die Modelle verfügbar sind. Angeblich will Samsung die neuen S25 Slim bereits im April 2025 auf den Markt bringen. Damit gäbe es nur wenige Wochen nach dem Start der Galaxy S25 Serie bereits Nachschub für die Modellreihe.

Dazu gibt es Hinweise auf eine globale Version der neuen Smartphones. In den Datenbanken ist die Modellbezeichnung SM-S937B/DS aufgetaucht und das B steht dabei für die internationalen Modelle von Samsung. Es spricht daher vieles dafür, dass Samsung die Smartphones zeitnah auch in Deutschland auf den Markt bringen wird und die neuen dünnen Geräte nicht nur für Asien gedacht sind.

Samsung Galaxy S25 Slim kommt mit Kamera-Überraschung

Die technischen Hinweise rund um die neuen Slim-Modelle von Samsung werden mehr und laut Leaker IceUniverse soll das neue Samsung Galaxy S25 Slim eine Ultra-Kamera bekommen, wobei aber noch nicht ganz klar ist, was genau das bedeutet. Die Bezeichnung macht aber auf jeden Fall bereits deutlich, dass man die Qualität der Aufnahmen verbessern will – die Slim-Smartphones könnten also ein deutliches Kamera-Update im Vergleich zu den aktuellen Modellen bekommen.

Unklar ist, wie sich dies technisch gestaltet, denn die Bauhöhe ist aktuell ein wesentlicher Faktor bei der Qualität der Aufnahmen. Die Kameras benötigen eine gewisse Größe um eine ausreichende Brennweite sicherstellen zu können. Das ist bei Slim-Versionen generell ein Problem, es sei denn die neue Ultra-Kamera ragt sehr deutlich aus dem Case hervor. Es wird also spannend werden zu sehen, wie Samsung dies umsetzen wird.

Samsung Galaxy S25 Slim soll dünnes iPhone kontern

Samsung arbeitet derzeit an einer Erweiterung der S-Serie und plant im kommenden Jahr eine dünnere Version der Galaxy S25 Modelle. Das Samsung Galaxy S25 Slim (der Name steht bisher noch nicht offiziell fest) soll im Laufe des kommenden Jahres die Serie ergänzen und vor allem durch ein deutlich dünneres Design auffallen. Es soll aber keine Konkurrenz zum Samsung Galaxy S25 Ultra werden. Es wird stattdessen vermutet, dass das S25 Slim mit einer reduzierten Ausstattung im Vergleich zu den Standardmodellen der S25-Serie auf den Markt kommen könnte. Dies könnte bedeuten, dass einige Funktionen oder Komponenten möglicherweise weniger leistungsstark sind, um das schlanke Design zu unterstützen. Das könnte bedeuten, dass Samsung im kommenden Jahr eventuell das Samsung Galaxy S25 FE weg lässt und dafür auf die Slim-Version setzt.

Bei ETnews heißt es mit Verweis auf Branchenangaben:

Es wird erwartet, dass Samsung Electronics und Apple an einem „Thin-Smartphone“-Wettbewerb teilnehmen. Es wurde festgestellt, dass Samsung Electronics und Apple Flaggschiff-Smartphones vorbereiten, bei denen das schlanke Design im Vordergrund steht. Samsung Electronics erwägt nach Angaben der Branche am 31. die Einführung eines schlanken Modells als Nachfolger der Galaxy-S25-Serie. Wie das kürzlich veröffentlichte Galaxy Z Fold SE handelt es sich um ein Modell, das auf Schlankheit setzt und gleichzeitig auf dem Galaxy S25 basiert. Es wird berichtet, dass Samsung ein schlankes Modell entwickeln wird, um die Marktresonanz zu sehen, und wenn die Resonanz gut ist, wird sogar eine Änderung der Galaxy-S26-Serie im Jahr 2026 in Betracht gezogen.

Hintergrund für die Einführung eines dünneren Modells könnte die Neuausrichtung der Modellpalette bei Apple sein. Das iPhone 17 plus soll wohl durch ein dünneres iPhone ersetzt werden und Samsung plant daher ebenfalls ein vergleichbares Modell um dieses neue Angebot zu kontern. Allerdings wird das neuen Galaxy S25 Slim wohl nicht direkt mit den anderen Modellen der Serie starten, sondern erst im Laufe des Jahres 2025 angeboten – möglicherweise sogar noch vor den iPhone 17 mit dem neuen Slim-iPhone.

Zuletzt aktualisiert: 1. Dezember 2024