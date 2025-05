Offiziell: das Unboxing von Samsung zum Galaxy S25 Edge

Samsung hat die neuen Galaxy S25 Edge mittlerweile offiziell gestartet und es gibt eine ganze Reihe von neuem Video.-Material zu den Geräten. Unter anderem hat Samsung auch selbst ein Unboxing-Video online gestellt, so dass man sich bereits anschauen kann, was in der Packung der neuen Modelle ist:

Unboxing Galaxy S25 Edge | Samsung

Die offiziellen technischen Daten des Samsung Galaxy S25 Edge:

Kategorie Spezifikation Display 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120 x 1440), 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster, Gorilla Glass Ceramic 2 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB LPDDR5 Speicher 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Hauptkamera 200 MP, OIS Ultraweitwinkelkamera 12 MP Frontkamera 10 MP oder 12 MP (je nach Quelle) Akku 3.900 mAh, 25W Schnellladen, kabelloses Laden, IP68 Betriebssystem Android 15 mit One UI 7, 7 Jahre Android-Updates Abmessungen 159 mm (H) x 76 mm (B) x 5,9 mm (T) Gewicht 163 g Besonderheiten Ultra-dünnes Design (5,84-6,4 mm), Titanrahmen, Keramik-Rückseite, Vapor Chamber Kühlung