Apple: Trump telefonierte mit Tim Cook nach den Zollanpassungen

Die Telefonate zwischen US-Präsident Donald Trump und Apple-CEO Tim Cook sind laut einem CNBC-Bericht zur Routine geworden, auch wenn unklar bleibt, was sie konkret bewirken – außer vielleicht, Apple auf der „richtigen Seite“ zu halten. Am Montag kündigte die Trump-Administration eine neue Zollvereinbarung mit China an, die Teil der andauernden, wirtschaftlich belastenden und scheinbar willkürlichen Zollkriege ist. Auch dazu gab es wieder ein Gespräch von Trump und Cook – die Inhalte sind aber weitgehend geheim.

Obwohl Apple von vielen Zöllen vorerst ausgenommen ist, erwartete das Unternehmen für das Juni-Quartal einen Verlust von 900 Millionen US-Dollar. Diese Summe könnte durch die neuen Vereinbarungen reduziert worden sein. Trump erwähnte nach der Ankündigung der Zolländerungen ein Telefonat mit Cook, in dem dieser seine „Zahlen ausgleichen“ werde. Was genau damit gemeint ist, bleibt unklar. Möglicherweise bezieht sich die Aussage darauf, dass Apples Verluste geringer ausfallen könnten. Dennoch bleiben die Zölle mit Sätzen von 10 bis 30 Prozent – je nach Produkt – deutlich höher als vor Trumps Amtsantritt.

Tim Cook wird wohl also auch in dem neuen Gespräch darauf hingewiesen haben, dass die Zölle der USA auch den Unternehmen im Inland schaden, da diese oft im Ausland produzieren und auch Materialien aus dem Ausland beziehen. Eventuell ist der Neustart der Zollverhandlungen mit China gestern auch ein Ergebnis dieses Gespräches, wenn Cook es geschafft hat, Trump zumindest ansatzweise die Probleme der US Unternehmen aufgrund der Zölle zu schildern.