Glasfaser testen: aktuell nur 24,99 Euro monatlich im ersten Jahr

Aktuell gibt es die Möglichkeit, Glasfaser-Anschlüssen mit hoher Bandbreite besonders günstig zu testen, denn die Deutsche Glasfaser bietet alle Anschlüsse im ersten Jahr für nur 24,99 Euro pro Monat an. Auch die großen Gigabit Anschlüsse mit 1 GBit/s Speed kosten nur 24,99 Euro. In den ersten 12 Monaten kann man sich dann entscheiden, ob man die hohen Bandbreiten wirklich braucht oder eventuell auch mit weniger Speed leben kann. Dann wechselt man einfach zu langsameren Anschlüssen und zahlt dann ab dem zweiten Jahr auch nur die niedrigere Grundgebühr des jeweiligen Tarifes.

Das Unternehmen schreibt selbst zu der Aktion:

In den ersten 12 Monaten der Mindestvertragslaufzeit gilt für alle Neukunden eine reduzierte monatliche Grundgebühr von 24,99 € auf die Tarife DG basic 100, DG classic 300, DG premium 500 und DG giga 1000. Während der ersten 12 Monate der Mindestvertragslaufzeit ist gegen Zahlung einer Wechselgebühr von 10 € ein Wechsel von Tarifen mit höherer Bandbreite zu DG basic 100, DG classic 300 oder DG premium 500 zum 13. Monat möglich. Ab dem 13. Monat ist ein Wechsel in einen Tarif mit niedrigerer Bandbreite innerhalb der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit ausgeschlossen. Ein kostenloser Wechsel auf einen Tarif mit höherer Bandbreite ist jederzeit möglich und wirkt sich nicht auf die Mindestvertragslaufzeit aus. Ab dem 25. Monat kann jederzeit ein Wechsel auf einen Tarif mit geringerer Bandbreite erfolgen, jedoch wird eine neue Vertragslaufzeit von 24 Monaten ausgelöst.

Leider ist Glasfaser als Anschluss noch nicht überall möglich. Daher wird vor dem Abschluss immer eine Verfügbarkeitsprüfung gemacht, bei der Kunden direkt sehen, ob die Angebote möglich sind oder nicht.

Die Deutsche Glasfaser ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von schnellem Internet über Glasfaser konzentriert. Sie bieten Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (1000 Mbit/s) an, was bedeutet, dass man blitzschnell im Internet surfen, streamen und spielen kann.

Die Deutsche Glasfaser nutzt die Fiber-to-the-Home (FTTH)-Technologie, bei der die Glasfaser direkt bis ins Haus gelegt wird. Das bedeutet, dass man eine stabile und zuverlässige Internetverbindung bekommt, die nicht von schlechtem Wetter oder anderen Störungen beeinträchtigt wird.

Neben dem Internet bietet die Deutsche Glasfaser auch Telefonie und TV-Pakete an, so dass man alle seine Kommunikationsbedürfnisse an einem Ort abdecken kann. Da Glasfaser eine zukunftssichere Technologie ist, kann man sicher sein, dass man auch in den kommenden Jahren von schnellen und zuverlässigen Internetgeschwindigkeiten profitieren wird.

Die Deutsche Glasfaser hat laut Kundenbewertungen auf Plattformen wie Trustpilot eine 4-Sterne-Bewertung mit einer Gesamtbewertung von 3.9 von 27.767 Kunden. Das zeigt, dass viele Kunden mit den angebotenen Diensten zufrieden sind.

Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2024