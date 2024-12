OnePlus 11: Update auf Android 15 und OxygenOS 15 rollt

Nutzer mit einem OnePlus 11 sollte in den kommenden Tagen die neue OxygenOS Version bekommen, denn das Unternehmen hat den Rollout gestartet und in einigen Regionen kann die neuste Version inklusive Android 15 bereits installiert werden. Das Update ist dabei fast 3,6 GB groß und hat die BuildNummer CPH2447_15.0.0.201(EX01). Vor allem die KI Funktionen sind dabei interessant, die mit OxygenOS 15 ausgeliefert werden und dazu gibt es mit der neuen Version auch Circle to Search.

Was ist neu in OygenOS 15?

In OxygenOS 15, das auf Android 15 basiert, gibt es eine Vielzahl von neuen Funktionen und Verbesserungen, die das Benutzererlebnis auf OnePlus-Geräten erheblich verbessern. Hier sind die wichtigsten Neuerungen:

Flüssiger Betrieb: OxygenOS 15 verspricht eine nie dagewesene Geschwindigkeit und einen flüssigen Betrieb, was die allgemeine Leistung der Geräte optimiert. Verbesserte Verwaltung mehrerer Anwendungen: Es wurden neue Funktionen hinzugefügt, die die Verwaltung von Apps erleichtern, sodass Nutzer effizienter zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln können. KI-gestützte Funktionen: Das Update bringt auch KI-gestützte Verbesserungen, die die Benutzererfahrung personalisieren und optimieren. Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet, um ein moderneres und ansprechenderes Design zu bieten, das die Nutzung intuitiver macht. Sicherheitsupdates: OxygenOS 15 enthält auch wichtige Sicherheitsupdates, die den Schutz der Nutzerdaten verbessern. Globaler Rollout: Der Rollout von OxygenOS 15 hat bereits begonnen, und viele Nutzer, insbesondere von OnePlus 12, erhalten das Update.

Diese Neuerungen zeigen, dass OnePlus bestrebt ist, seinen Nutzern ein verbessertes und sicheres Erlebnis zu bieten.

Zuletzt aktualisiert: 11. Dezember 2024