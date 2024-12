Android XR: Google startet Betriebssystem für Headsets

Samsung hat eine neue Version von Android vorgestellt. Android XR ist speziell für den Einsatz im AR und VR Bereich entwickelt und wurde zusammen mit Samsung auf den Markt gebracht. Ziel ist es, eine breite und gemeinsame Plattform für VR Anwendungen zu schaffen.

Das Unternehmen schreibt dazu selbst:

Android XR wird zunächst auf Headsets eingeführt, die die Art und Weise, wie Sie zuschauen, arbeiten und erkunden, verändern. Das erste von Samsung gebaute Gerät mit dem Codenamen Project Moohan wird nächstes Jahr zum Kauf angeboten.

Mit Headsets können Sie mühelos zwischen dem vollständigen Eintauchen in eine virtuelle Umgebung und dem Bleiben in der realen Welt wechseln. Sie können den Raum um Sie herum mit Apps und Inhalten füllen und mit Gemini, unserem KI-Assistenten, können Sie sogar Gespräche über das, was Sie sehen, führen oder Ihr Gerät steuern. Zwillinge können Ihre Absichten verstehen, Ihnen bei der Planung helfen, Themen recherchieren und Sie durch Aufgaben führen.

Wir erfinden auch einige Ihrer Lieblings-Google-Apps für Headsets neu. Sie können YouTube und Google TV auf einem virtuellen Großbildschirm ansehen oder Ihre schönsten Erinnerungen mit Google Fotos in 3D noch einmal erleben. Mit Google Maps können Sie die Welt auf neue Weise erkunden und in Immersive View über Städte und Sehenswürdigkeiten schweben. Und mit Chrome ermöglichen Ihnen mehrere virtuelle Bildschirme müheloses Multitasking. Sie können Circle to Search sogar verwenden, um mit nur einer einfachen Geste schnell Informationen zu allem zu finden, was vor Ihnen liegt.

Und da es sich um Android handelt, funktionieren Ihre bevorzugten Mobil- und Tablet-Apps von Google Play sofort, und nächstes Jahr kommen noch mehr Apps, Spiele und immersive Inhalte speziell für XR auf den Markt.