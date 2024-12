OnePlus Open 2 soll Anfang 2025 starten

Die OnePlus Open Modellen sind die faltbaren Geräte von OnePlus und das Unternehmen arbeitet derzeit bereits an einem Nachfolger, der ebenfalls wieder auf die faltbare Technik setzen soll. Das OnePlus Open 2 soll dabei bereits im Frühjahr 2025 vorgestellt werden. Einen genauen Termin gibt es dazu aber bisher noch nicht. Es ist auch nicht ganz klar, ob die Modelle vorerst wieder nur in China auf den Markt kommen, oder gleich der internationale Start erfolgen wird.

Das OnePlus Open 2 soll aber auf den Snapdragon 8 Elite Prozessor setzen und das neue Kamera-System aus dem OnePlus 13 in Teilen übernehmen. Damit dürften die neuen Smartphones ein deutliches Update im Vergleich zum Vorgänger bekommen.

Was bereits zum OnePlus Open 2 bekannt ist

Das OnePlus Open 2 wird bereits mit einigen spannenden Spezifikationen und Features erwartet. Hier sind die wichtigsten Informationen, die bisher bekannt sind:

Markteinführung: Das OnePlus Open 2 soll voraussichtlich im ersten Quartal 2025 offiziell vorgestellt werden. Technische Spezifikationen:

Prozessor : Es wird mit dem Snapdragon 8 Elite ausgestattet sein, was eine hohe Leistung verspricht.

: Es wird mit dem ausgestattet sein, was eine hohe Leistung verspricht. Akku : Der Akku hat eine Kapazität von 5.700 mAh , was für eine lange Nutzungsdauer sorgen sollte.

: Der Akku hat eine Kapazität von , was für eine lange Nutzungsdauer sorgen sollte. Kamera: Das Gerät wird mit einer 50-MP-Telefotokamera ausgestattet sein, die für beeindruckende Fotografie sorgen könnte.

Das OnePlus Open 2 wird voraussichtlich eine IPX8-Zertifizierung haben, was bedeutet, dass es wasserfest ist und somit auch in feuchten Umgebungen verwendet werden kann. Es wird berichtet, dass das Gerät ein superdünnes Design haben wird, was es besonders attraktiv macht.

BILD: OnePlus Open