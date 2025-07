Nothing Headphones offiziell gestartet

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat seinen ersten Over-Ear-Kopfhörer, den Headphone (1), vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Audio-Pionier KEF entwickelt, bietet der Headphone (1) ein immersives Klangerlebnis mit präzisem Sound, intuitiven physischen Bedienelementen und dem charakteristischen Nothing-Design, inspiriert von Offenheit und Transparenz.

Egal ob Audiophile oder Alltagsnutzer:innen – der Headphone (1) setzt neue Maßstäbe im Over-Ear-Bereich. Ausdrucksstark in Form und Funktion richtet sich das Produkt an alle, die Klang als Teil ihres persönlichen Stils verstehen.

„Mit Headphone (1) wollten wir nicht nur großartigen Klang bieten, sondern ein Produkt schaffen, das sich vom ersten Moment an besonders anfühlt“, sagt Adam Bates, Head of Design bei Nothing. „Von den haptischen Bedienelementen bis zur transparenten Konstruktion ist jedes Detail bewusst gewählt. Headphone (1) sieht anders aus, funktioniert anders und lädt dazu ein, Klang auf eine neue, persönlichere Weise zu erleben.“

Mit ikonischen transparenten Elementen und hochwertigen Materialien wie geformtem Aluminium, präzise gefrästen Teilen und PU-Memory-Schaum bietet der Headphone (1) ein komfortables und markantes Design. Die leichte Ohrmuschel aus Aluminium und robustem Kunststoff sorgt für Stabilität, während teleskopische Bügel eine sanfte Anpassung ermöglichen. Ölresistente Ohrpolster passen sich der Kopfform an, reduzieren Druck und bieten stundenlangen Komfort für verschiedene Kopfformen.

Die klar gestaltete Silhouette spiegelt die akustische Präzision im Inneren wider. Jede Rundung, Vertiefung und Aussparung folgt dem Prinzip der Einheit von Form und Funktion. Anstelle von Touch-Bedienung setzt der Headphone (1) bewusst auf drei physische Bedienelemente: Roller, Paddle und Button – für präzise und intuitive Steuerung.