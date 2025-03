iOS 19 soll große Design-Überarbeitung beinhalten

Apple wird mit iOS 19 wohl einer der größten Design-Änderungen bei der Software in den letzten Jahren einführen. Dies sind zumindest Informationen, die Marc Gurman geleakt hat. Die Überarbeitung von iOS 19, die noch in diesem Jahr erfolgen soll, wird das Erscheinungsbild der Betriebssysteme grundlegend verändern und die verschiedenen Softwareplattformen von Apple einheitlicher gestalten, sagen mit den Bemühungen vertraute Personen. Dazu gehört die Aktualisierung des Designs von Symbolen, Menüs, Apps, Fenstern und Systemtasten. Als Teil der Initiative arbeitet das Unternehmen daran, die Navigation und Steuerung der Geräte für die Benutzer zu vereinfachen, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten, da das Projekt noch nicht angekündigt wurde. Das Design basiere lose der Software des Vision Pro.

Auch iPadOS 19 und macOS 16 sollen in dieser Form überarbeitet werden und dann ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen.

Kamera-App soll Redesign bekommen

Laut Jon Prosser wird Apple bei iOS 19 die Kamera-App deutlich überarbeiten und dabei auf ein neues Design und wohl auch neue Funktionen setzen. Die App soll dabei an visionOS erinnern und damit wohl die Nutzung der App auf mehreren Geräten einfacher machen. Leider fehlen noch Hinweise, was genau Apple an neuen Funktionen für die App plant. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass Apple wieder viele neue AI-Features anbieten wird, mit denen die Aufnahmen und die Nachbearbeitung einfacher werden.

Alle aktuellen iPhone sollen unterstützt werden

Es gibt gute Nachrichten zum neuen iOS 19 Betriebssystem, das im kommenden Jahr für die iPhone Serien angeboten werden soll. Nach aktuellen Informationen soll iOS 19 für alle Smartphones zur Verfügung stehen, die auch iOS 18 nutzen können. Es fallen im kommenden Jahr daher keine älteren iPhone aus dem Support, sondern alle Geräte, die für iOS 19 qualifiziert sind, können wohl auch iOS 19 nutzen.

Apple hat dies allerdings bisher noch nicht bestätigt, aktuell sind dies nur Leas von Dritt-Portalen, aber zumindest scheinen die Infos dazu recht plausibel. Das würde bedeuten, dass iOS 18 19 für folgende iPhone zur Verfügung stehen wird:

iPhone Modell Erscheinungsjahr iPhone XR 2018 iPhone XS 2018 iPhone XS Max 2018 iPhone 11 2019 iPhone 11 Pro 2019 iPhone 11 Pro Max 2019 iPhone 12 mini 2020 iPhone 12 2020 iPhone 12 Pro 2020 iPhone 12 Pro Max 2020 iPhone 13 mini 2021 iPhone 13 2021 iPhone 13 Pro 2021 iPhone 13 Pro Max 2021 iPhone 14 2022 iPhone 14 Plus 2022 iPhone 14 Pro 2022 iPhone 14 Pro Max 2022 iPhone 15 2023 iPhone 15 Plus 2023 iPhone 15 Pro 2023 iPhone 15 Pro Max 2023 iPhone 16 2024 iPhone 16 Plus 2024 iPhone 16 Pro 2024 iPhone 16 Pro Max 2024

Schlechter sieht es dagegen im Tablet Bereich aus. Einige ältere iPad sollen wohl aus dem Support fallen und nicht mehr von iOS 19 unterstützt werden.

Was ist sonst noch zu iOS 19 bekannt?

Für iOS 19 gibt es bereits einige spannende Erwartungen und Gerüchte, die die Apple-Community in Aufregung versetzen. Hier sind die wichtigsten Punkte, die bisher bekannt sind:

Veröffentlichungsdatum: iOS 19 wird voraussichtlich im September 2025 ausgerollt. Dies folgt dem typischen Veröffentlichungszyklus von Apple. KI-Funktionen: Ein zentrales Thema für iOS 19 sind erweiterte KI-Funktionen. Es wird erwartet, dass Apple den Sprachassistenten Siri erheblich überarbeitet, möglicherweise in Richtung eines Chatbot-ähnlichen Systems, das interaktiver und intelligenter ist. Erwartungen an die Benutzeroberfläche: Es gibt Spekulationen über mögliche Änderungen in der Benutzeroberfläche, die die Benutzererfahrung weiter verbessern könnten. Allgemeine Verbesserungen: Neben den KI-Features sind auch allgemeine Leistungsverbesserungen und neue Funktionen in Apps zu erwarten, die die Nutzung von iOS noch intuitiver machen sollen.