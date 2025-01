Apple entfernt TikTok aus dem US App-Store

Apple hat auf das Verbot von TikTok in den USA reagiert und die App für US Nutzer aus dem App Store genommen. Nutzer in den USA können die App damit nicht mehr installieren. Die Nutzung ist nach Angaben von Kunden ebenfalls nicht mehr möglich. Auch Google ist diesen Schritt gegangen und hat TikTok aus dem Playstore in den USA entfernt.

Das Gesetz verlangt, dass Dienstanbieter TikTok in den USA nicht mehr unterstützen, wenn ByteDance bis Sonntag keine „qualifizierte Veräußerung“ der App durchführt. Infolgedessen könnten Apple, Google und Oracle bei Nichteinhaltung des Gesetzes mit harten Strafen rechnen. Apple und Google haben die App zuvor über ihre App Stores vertrieben, während Oracle Cloud-Computing-Dienste für TikTok bereitstellt und im Juni erklärte, dass das Gesetz seinem Geschäft schaden würde.

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs sagte Shou Chew, CEO von TikTok, dass die Nutzung von TikTok ein Recht des Ersten Verfassungszusatzes sei und fügte hinzu, dass über 7 Millionen amerikanische Unternehmen es nutzen, um Geld zu verdienen und Kunden zu finden.

In der EU und in Deutschland dürfte es keine Änderungen geben. Hier kann man die App weiter im App Store finden und auch bei Google ist TikTok problemlos verfügbar. Die Sperre bezieht sich nur auf die USA.

Ein Verkauf von TikTok in den USA könnte aber durchaus eine Lösung sein. Perplexity AI, ein Startup für künstliche Intelligenz, hat am Samstag ein Angebot für TikTok abgegeben, das dazu führen würde, dass das KI-basierte Suchmaschinen-Startup mit TikToks US-Aktivitäten und neuen Kapitalpartnern kombiniert wird, berichtete CNBC. Damit würde Perplexity AI deutlich mehr Reichweite bekommen und eine echte Konkurrenz für Google und Co. werden. Ob dieses Angebot angenommen wird ist aber noch nicht bekannt.