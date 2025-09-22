OnePlus 15: erste Real-Life Bilder verfügbar

Es gibt neues Grafik-Material zum OnePlus 15. Die Geräte sind zum ersten Mal auf echten Bildern zu sehen und man kann daher auch zum ersten Mal das überarbeitete Design erkennen. Die Geräte wirken insgesamt sehr schlicht und das Kamera-Modul scheint eher flach zu sein im Vergleich mit anderen Geräten. Eine Verwechselung mit den aktuellen iPhone Modelle oder den Samsung Smartphones scheint auf jeden Fall ausgeschlossen.

Render-Grafik und mehr Details

Es gibt neue Details zum OnePlus 15: Das Smartphone verfügt über ein 165-Hz-Display mit hoher Bildwiederholrate, das eine flüssige Darstellung bei der Bedienung und bei grafikintensiven Anwendungen ermöglicht. Als Prozessor kommt der Snapdragon 8 Elite Gen5 zum Einsatz, der eine hohe Rechenleistung und Energieeffizienz bietet.

Für Spieleoptimierung ist das Gerät mit dem sogenannten Fengchi Game Core ausgestattet, einer speziell entwickelten Einheit zur Verbesserung der Grafikleistung und Systemstabilität. Die Lingxi-Touch-Technologie sorgt für eine präzise und schnelle Touch-Erkennung.

Dazu gibt es auch neue Render-Grafiken zum Design:

Unterstützung für Games bis 165 FPS

Das OnePlus 15 bietet wieder eine leistungsstarke Gaming-Performance und unterstützt nach aktuellen Leaks besonders hohe Bildraten in mehreren Spielen. Arena Breakout läuft mit 90 FPS und aktiviert Ray Tracing für verbesserte Grafikdarstellung. Delta Force und Call of Duty erreichen stabile 144 FPS, während Cross Fire mit bis zu 165 FPS ausgeführt wird. Diese Werte zeigen, dass das Gerät für anspruchsvolle mobile Spiele optimiert ist. Das verbaute Display mit hoher Bildwiederholrate sowie die Hardware-Plattform ermöglichen eine flüssige Darstellung und schnelle Reaktionszeiten.

OnePlus 15: DetailMax Engine statt Hasselblad Kamera

Mit dem OnePlus 15 schlägt der Hersteller ein neues Kapitel in der Smartphone-Fotografie auf: Erstmals kommt die hauseigene Bildverarbeitungstechnologie namens DetailMax Engine zum Einsatz. Diese soll besonders realistische und detailreiche Fotos ermöglichen – ganz ohne künstliche Nachbearbeitung. Gleichzeitig beendet OnePlus seine fünfjährige Partnerschaft mit Hasselblad, die bislang für die Farbabstimmung und Bildästhetik verantwortlich war. Der Schritt markiert einen klaren Wandel hin zu mehr Unabhängigkeit und eigener Innovationskraft im Kamera-Bereich.

Erster Leistungstest bei Geekbench

Das kommende Flaggschiff-Smartphone OnePlus 15 mit der Modellnummer PLK110 wurde kürzlich auf Geekbench gesichtet und sorgt mit spannenden Details für Aufsehen. Ausgestattet mit dem brandneuen Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor, einem leistungsstarken Octa-Core-Chip mit zwei Prime-Kernen bei 4,61 GHz und sechs weiteren Kernen bei 3,63 GHz, verspricht das Gerät eine beeindruckende Performance. Unterstützt wird der SoC von der Adreno 840 GPU, die für flüssige Grafikdarstellung und Gaming-Erlebnisse sorgt. Als Betriebssystem kommt Android 16 zum Einsatz, ergänzt durch die hauseigene OxygenOS 16 Oberfläche. Mit satten 16 GB RAM dürfte Multitasking kein Problem darstellen. Im Geekbench-Test erreichte das OnePlus 15 einen Single-Core-Wert von 639 und einen Multi-Core-Wert von 1871. Das ist niedrig und dürfte eher auf den frühen Testzeitpunkt zurückzuführen sein. Das OnePlus 15 wird in den kommenden Wochen sicher Optimierungen erfahren und die Werte ansteigen.

UPDATE Es gibt neues Bildmaterial zum OnePlus 15 (in den Farben Black, Purzle, Titanium) und damit kann man sich einen guten Eindruck vom neuen Kamera-Moduls der Modelle verschaffen.

Neue Farb-Variante mit hoher Lichtabsorption

Die neuen OnePlus 15 sollen einen spannende neue Farbvariante unter dem Namen „Moon Rock Black“ bekommen und damit richtig schwarz ausfallen. Die Farbvariante „Moon Rock Black“ des OnePlus 15 scheint Teil eines neuen Designkonzepts zu sein, das unter dem Namen „SuperBlack“ kursiert. Die Farbe soll eine extrem hohe Lichtabsorption besitzen – so tiefschwarz, dass sie an ein schwarzes Loch erinnert. Das Design hebt sich deutlich von bisherigen Modellen ab und zielt auf ein besonders elegantes, fast mystisches Erscheinungsbild. OnePlus testet neue Materialien für Gehäuse und Finish (CMF = Color, Material, Finish). Die „Moon Rock Black“ könnte aus diesen Prototypen hervorgehen, wobei noch nicht sicher ist, welche Variante es in die Serienproduktion schafft.

LUMO Kameratechnik statt Hasselblad

Das OnePlus 15 wird anstelle der bisherigen Hasselblad-Kooperation erstmals das neue LUMO-Kondensbildsystem verwenden. Trotz dieses Wechsels verspricht LUMO eine herausragende Leistung bei Licht- und Schattenverhältnissen. Die Bildqualität soll weiterhin auf höchstem Niveau bleiben. Zudem wird erwartet, dass einige beliebte Kamerafunktionen und Filter aus der X9-Serie integriert werden, um Nutzern ein vertrautes und dennoch verbessertes Fotoerlebnis zu bieten. OnePlus setzt damit auf Innovation und Eigenständigkeit im Kamera-Bereich, ohne Kompromisse bei der Bildästhetik einzugehen. Die neue Technologie könnte einen bedeutenden Schritt in der Smartphone-Fotografie darstellen und neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

OnePlus 15: 7.300mAh Akku mit 100 Watt Ladung

Es gibt neue Hinweise auf die Technik der OnePlus 15 und wenn die neuen Details stimmen, wird das Unternehmen einen richtig großen Akku verbauen. Die Leistung soll bei 7.000mAh liegen und damit dürfte sich die Nutzungsdauer der Geräte ohne Nachzuladen deutlich erhöhen. Dazu wird das Unternehmen auf 100 Watt Ladeleistung setzen. Auf diese Weise bekommt man den richtig großen Akku auch schnell wieder auf 100 Prozent Leistung. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S26 Ultra soll einen Akku mit 5.000 mAh und 65 Watt Ladeleistung bekommen. Das OnePlus 15 ist also zumindest in dem Bereich deutlich vorn.

Weniger überraschend ist der Einsatz des Snapdragon Elite 2 Prozessors. Das Unternehmen setzte bisher immer auf den Top-Prozessor und das wird sich in diesem Jahr auch nicht ändert. Da der Elite 2 aber erst im Oktober 2025 zur Verfügung stehen soll, werden die OnePlus 15 wohl auch frühestens ab diesem Termin auf den Markt kommen.

OnePlus 15 soll keine Hasselblad Kamera mehr bekommen

Es gibt neue Details zum Aufbau der Kamera der neuen OnePlus Smartphones. Wenn die Daten stimmen wir es wieder 50 MP Sensoren in allen Objektiven geben. Neu ist aber, dass diesmal nicht mehr Hasselblad als Partner für die Kamera zur Verfügung steht. Der Namenszug wird daher auch nicht mehr auf dem Case erscheinen.

Die Spezifikationen zur Kamera sehen wie folgt aus:

50MP Sony LYT-808 1/1.4” Hauptkamera

50MP JN5 1/2.76″ UW

50MP JN5 1/2.76″ 3x Periscope-Kamera

Bisher gibt es keine Hinweise, warum OnePlus beim OnePlus 15 den Kamera-Partner weg lässt. Möglicherweise will man so Kosten sparen und die Geräte damit erschwinglich halten.

Plus-Key soll den Alert-Slider ersetzen

Es gibt neue Details zum Nachfolger des Alert Sliders bei den OnePlus 15 Modelle (und wohl auch bei zukünftige Generationen). Das Unternehmen wird die neue Button Technik, die den Alert-Slider ersetzt, Plus Key nennen. Darin ist wieder eine Anspielung auf den Firmennamen OnePlus enthalten und das Plus im Namen macht dazu deutlich, dass der Button mehr können wird als der aktuelle Alert Slider. Der genaue Funktionsumfang ist aber noch nicht bekannt.

Aus für den Alert-Slider offiziell bestätigt

Im OnePlus Forum hat Peter Lau einen größeren Beitrage veröffentlicht, der sich um den Alert Slider dreht und in dem bestätigt wird, dass OnePlus diesen Slider durch einen neuen Button ersetzen wird. Es bleibt also bei der Funktionalität, aber es wird einen neuen Button stammt den Slider geben.

Im Forum heißt es dazu:

Smartphones sind heute nicht nur Werkzeuge mit branchenführenden Spezifikationen (obwohl wir das abgedeckt haben). Sie sind intelligente Begleiter. Der neue Smart Button ist für diese Zukunft konzipiert und bietet ein persönlicheres Erlebnis. Stellen Sie sich einen Button vor, der sich an Sie anpasst. Egal, ob Sie ein Power-User sind oder Einfachheit bevorzugen, dieser Button arbeitet für Sie, nicht umgekehrt. Wohin auch immer das Leben Sie führt, er passt sich nahtlos Ihrem Lebensstil an. Es ist eine Innovation, die nicht nur intelligent ist, sondern auch intuitiv zu Ihnen passt. Diese Änderung ermöglicht es uns, den Platz des Geräts besser zu nutzen, neue Layouts zu erkunden und strukturelle Verbesserungen vorzunehmen, während die Leistung erstklassig bleibt. Ich kann noch nicht alles verraten, aber glauben Sie mir, dieser Button ist zukunftssicher und unglaublich intuitiv.

Pete Lau hat noch keine Details genannt, aber man kann davon ausgehen, dass diese Neuerung bereits beim OnePlus 15 umgesetzt wird. Wie oben gesehen unterstützen die ersten Bilder diese Annahme.

Kein OnePlus 14 – aber dafür gleich das OnePlus 15

Die Zahlenmystik in China ist immer noch stark und die 14 gilt (wie auch die 4) als Unglückszahlen. Daher will OnePlus angeblich wie auch beim OnePlus 4 auf diesen Namen verzichten. Es wird also kein OnePlus 14 geben, sondern die Namensgebung springt gleich zum OnePlus 15 weiter. In diesem Jahr gibt es also auch wieder ein neues Topmodell – nur mit einem anderen Namen. Dies gilt dann auch für Europa und Deutschland, auch wenn wir mit der 14 keine so großen Probleme haben.

OnePlus 14 soll keinen Alert-Slider mehr haben

Bisher ist noch nicht viel dazu bekannt, was OnePlus in diesem Jahr beim OnePlus 14 plant, aber es gibt Hinweise, dass das Unternehmen den Alert-Slider der Geräte nicht mehr anbieten wird. Stattdessen soll es einen Kamera-Button geben, mit dem man die Kamera der Modelle steuern kann. Damit würden sich die die neuen Modelle doch deutlich vom aktuellen OnePlus 13 abheben.

Allerdings muss man festhalten, dass es in jedem Jahr Gerüchte gab, dass sich OnePlus vom Alert Slider trennt. Bisher hat sich dies aber noch nie bewahrheitet, daher sollte man auch dieses mal eher kritisch sein und warten, ob es andere Bestätigungen für diese Information gibt.

Der Alert Slider ist ein markantes Merkmal der OnePlus-Smartphones. Es handelt sich um einen physischen Schalter auf der linken Seite des Geräts, mit dem man bequem zwischen den Modi Laut, Vibrieren und Stumm wechseln kann. Dies geschieht, ohne das Smartphone zu entsperren oder in den Benachrichtigungsbereich zu gehen.

Der Slider hat drei Positionen:

Laut: Anrufe und Benachrichtigungen klingeln. Vibrieren: Anrufe und Benachrichtigungen vibrieren, Alarms klingeln jedoch weiterhin. Stumm: Alle Anrufe und Benachrichtigungen werden stummgeschaltet, Alarms klingeln jedoch weiterhin.

Man kann den Alert Slider auch so konfigurieren, dass bestimmte Kontakte den Stummmodus übersteuern. Dies ist besonders praktisch, wenn man bestimmte Anrufe oder Benachrichtigungen nicht stören möchte.

Die erwarteten technischen Daten der Geräte

6,7–6,8 Zoll große, abgewinkelte Ecken, ultraschmaler Rahmen – LIPO-Flachbildschirm

Snapdragon 8 Elite 2

7xxx mAh Akku

100 W | 50/80 W kabelloses Laden

Ultraschall-Sensor im Display

IP69

Diese Daten sind bisher natürlich noch nicht bestätigt.