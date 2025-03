Erneut schlechte Zahlen bei den Headset-Verkäufen

Headsets sind derzeit keine Erfolgsmodelle. Die Verkaufszahlen in diesem Bereich sinken bereits seit einigen Jahren und auch 2024 wurden wieder weniger Geräte verkauft als im Vorjahr. Der große Push ist Bereich ist bisher also aus geblieben und auch das Visio Pro Headset von Apple konnte da bisher nichts ändern.

Bei Counterpoint schreibt man zu den Zahlen für 2024:

Die weltweiten Auslieferungen von Virtual-Reality-Headsets (VR-Headsets) gingen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurück. Dies ist laut dem neuesten Update des Global XR (AR/VR) Headset Model Tracker von Counterpoint das dritte Jahr in Folge mit Rückgängen auf dem Markt. Im vierten Quartal 2024 sanken die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 5 %. Hardwarebeschränkungen, der Mangel an überzeugenden VR-Inhalten und Nutzungsszenarien sowie ein geringeres Kundenengagement wirkten sich weiterhin auf den Markt aus. Die Nachfrage aus dem Unternehmensmarkt blieb jedoch, obwohl relativ begrenzt, stabiler, insbesondere in den Bereichen groß angelegtes immersives ortsbezogenes Entertainment (LBE), Bildung, Gesundheitswesen und Militär.

Meta dominierte 2024 weiterhin den globalen Markt für VR-Headsets mit einem Anteil von 77 %. Im vierten Quartal 2024 stieg der Marktanteil von Meta auf 84 %, hauptsächlich aufgrund der Einführung des günstigeren Headsets Quest 3S. Der Auslieferungsanteil von Sonys PSVR2 stieg im vierten Quartal 2024 auf 9 %, angetrieben durch aggressive Werbeaktionen und Rabatte während des Black Friday und des Weihnachtsgeschäfts. Die Auslieferungen von Apples Vision Pro verzeichneten im vierten Quartal 2024 einen starken Rückgang von 43 % gegenüber dem Vorquartal, was auf eine Verlangsamung nach dem anfänglichen Markthype hindeutet. Im vierten Quartal erweiterte Apple die Verfügbarkeit des Vision Pro auf neue Märkte, darunter Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate und Taiwan, was dazu beitrug, den allgemeinen Rückgang teilweise auszugleichen. Auch die Unternehmensverkäufe des Geräts verzeichneten einen Aufschwung.