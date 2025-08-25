Apple AirPods Pro 3: Herzfrequenz-Messung soll unterstützt werden

Marc Gurman berichtet in seinem Power On-Newsletter, dass Apple bei den kommenden AirPods Pro 3 stark auf Gesundheitsfunktionen setzt – allen voran die Herzfrequenzmessung.
Herzfrequenz direkt im Ohr messen
Die AirPods Pro 3 sollen mit optischen Sensoren ausgestattet sein, die den Blutfluss im Ohr erkennen und daraus die Herzfrequenz ableiten – ähnlich wie bei der Apple Watch. Apple testet diese Funktion bereits intern und laut Gurman sind die Messergebnisse zwar noch nicht ganz so präzise wie bei der Watch, aber „nicht weit davon entfernt“.
Integration in Apple Health
Die erfassten Daten sollen sich direkt mit der Health-App synchronisieren lassen und auch in Fitness-Apps nutzbar sein. Besonders spannend: Nutzer könnten künftig beim Training auf die Apple Watch verzichten und stattdessen die AirPods als primäre Datenquelle nutzen.
Priorisierung der Datenquellen
Gurman weist darauf hin, dass Apple eine Priorisierung der Datenquellen vorsieht: Wenn sowohl AirPods als auch Apple Watch getragen werden, wird standardmäßig die Watch bevorzugt. Nutzer können diese Reihenfolge aber manuell in der Health-App ändern.
Weitere Gesundheitsfunktionen in Arbeit
Neben der Herzfrequenzmessung experimentiert Apple laut Gurman auch mit Temperatursensoren und weiteren physiologischen Messwerten. Ziel ist es, die AirPods zu einem vollwertigen Gesundheitsbegleiter zu machen – auch für Nutzer ohne Apple Watch.
Release-Zeitraum noch offen
Die AirPods Pro 3 befinden sich laut Gurman noch in der Entwicklungsphase. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, aber ein Launch 2026 gilt als wahrscheinlich.
Wenn Apple das so umsetzt, könnten die AirPods Pro 3 ein echter Gamechanger für Fitness und Gesundheit werden – ganz ohne Handgelenk. Möchtest du wissen, wie sich das mit anderen Wearables vergleichen lässt?
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.