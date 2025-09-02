Google Pixel 10a: nur minimale Verbesserungen im Vergleich zum letzten Jahr

Ein kürzlich veröffentlichter Reddit-Beitrag sorgt für Diskussionen rund um Googles Strategie für das kommende Budget-Smartphone Pixel 10a. Ein Nutzer mit dem Namen „Stock-Treacle-9858“ teilte im Subreddit r/GooglePixel vermeintliche Firmware-Dateien und Konfigurations-Screenshots, die auf ein eher konservatives Update des Geräts hindeuten.

Demnach soll das Pixel 10a – Codename „Stallion“ – erneut mit dem Tensor G4-Chip ausgestattet sein, der bereits im Pixel 9a zum Einsatz kommt. Auch beim Speicher scheint Google keine Veränderungen vorzunehmen: Statt auf den schnelleren UFS-4.0-Standard zu setzen, bleibt es offenbar bei UFS 3.1. Damit hinkt das Gerät hinter vielen aktuellen Mittelklasse-Konkurrenten her, die bereits auf die neue Speichertechnologie umgestiegen sind.

Ein kleiner Fortschritt zeigt sich beim Display: Die maximale Helligkeit soll laut geleakten Konfigurationsdateien auf 2.000 Nits steigen – ein Plus von 200 Nits gegenüber dem Pixel 9a. Im Vergleich zum regulären Pixel 10, das bis zu 3.000 Nits erreicht, bleibt das 10a jedoch deutlich zurück.

Auch bei der Kamera gibt es laut Leak keine Überraschungen: Ein Teleobjektiv wird dem Gerät wohl nicht spendiert, was angesichts der Positionierung im Budget-Segment zwar nachvollziehbar, aber dennoch enttäuschend ist. Zudem soll das Pixel 10a auf „Magic Cue“ verzichten – Googles neue KI-Funktion, die kontextbezogene Informationen während Gesprächen liefert. Diese Funktion basiert auf dem leistungsfähigeren Tensor G5 und Gemini Nano, die dem 10a offenbar nicht zur Verfügung stehen.

Die Informationen decken sich mit früheren Berichten, wonach Google intern zwischen dem Einsatz von Tensor G4 und G5 für das Pixel 10a abgewogen hat. Auch wenn die Leaks noch nicht offiziell bestätigt sind, zeichnen sie ein Bild von einem Gerät, das sich nur geringfügig vom Vorgänger unterscheidet – mit Fokus auf Kosteneffizienz statt Innovation.

Bild: Pixel 9a