Google bestätigt: Gemini soll Siri und Apple Intelligence schlauer machen

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat eine weitreichende Zusammenarbeit mit Apple angekündigt, um die nächste Generation der Smartphone-Sprachsteuerung Siri sowie das KI-System Apple Intelligence zu unterstützen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, werden die Sprachmodelle der Gemini-Familie (Apple steht vor einem bedeutenden Schritt in der KI-Entwicklung: Der Konzern plant, Googles leistungsstarke ) als zusätzliche Option in Apples KI-Ökosystem integriert. Damit setzt Apple seine Strategie fort, neben eigenen, lokal auf dem Gerät laufenden Modellen auch auf die Cloud-Power externer Partner zu setzen.

Die Partnerschaft ist auf mehrere Jahre angelegt und sieht vor, dass Siri bei komplexen Anfragen, die über die geräteeigenen Fähigkeiten hinausgehen, auf die Expertise von Gemini zurückgreifen kann – ähnlich der bereits bestehenden Integration von ChatGPT. Diese überarbeitete Version von Siri, die durch die Gemini-Anbindung deutlich kontextsensitiver und leistungsfähiger werden soll, wird im Laufe dieses Jahres als Teil der neuesten Betriebssystem-Updates auf den Markt kommen. Während Apple die volle Kontrolle über den Datenschutz behält, verschafft die Kooperation Google einen direkten Zugang zu hunderten Millionen iPhone-Nutzern weltweit und festigt die Position von Gemini als führende KI-Infrastruktur.

Warum Gemini?

Gemini zählt zu den fortschrittlichsten KI-Modellen weltweit. Die Version, die Apple nutzen will, soll über 1,2 Billionen Parameter verfügen – ein Vielfaches der bisherigen Apple-KI mit 150 Milliarden Parametern. Damit könnte Siri künftig komplexere Aufgaben wie:

Textzusammenfassungen

Konversationsverständnis

Kontextbezogene Antworten

bewältigen – und das deutlich schneller und präziser.

Übergangslösung mit strategischem Ziel

Apple arbeitet parallel an einer eigenen KI-Plattform namens Apple Intelligence, die langfristig Gemini ersetzen soll. Der Deal mit Google wird daher als temporäre Lösung betrachtet, um Zeit zu gewinnen und gleichzeitig die Nutzererfahrung zu verbessern.

Datenschutz bleibt zentral

Trotz der Integration von Google-Technologie betont Apple, dass Datenschutz oberste Priorität hat. Die KI-Funktionen sollen so gestaltet werden, dass Nutzerdaten geschützt bleiben – etwa durch lokale Verarbeitung oder strenge Zugriffskontrollen.

Marktpolitische Brisanz

Die Zusammenarbeit zwischen zwei Tech-Giganten, die sich sonst als Konkurrenten gegenüberstehen, wirft Fragen auf – auch im Hinblick auf Wettbewerbsrecht und Regulierung. Beobachter sehen darin ein Zeichen für den enormen Druck, im KI-Rennen nicht zurückzufallen.