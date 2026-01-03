OpenAI-Hardware: Sam Altman setzt auf Apples Fertigungsgiganten Foxconn

Die Gerüchteküche brodelt, doch nun verdichten sich die Fakten: OpenAI plant den Angriff auf den Hardware-Markt nicht mit irgendeinem Partner. Berichten zufolge wurde der prestigeträchtige Fertigungsauftrag für das erste KI-Gerät von OpenAI an den Apple-Zulieferer Foxconn vergeben. Damit positioniert sich das Unternehmen strategisch gegen China.

Ursprünglich galt der chinesische Aufsteiger Luxshare als Favorit für die Produktion des ersten OpenAI-Gadgets. Doch wie TrendForce unter Berufung auf mehrere Quellen (darunter Economic Daily News und The Information) berichtet, hat OpenAI-Chef Sam Altman seine Pläne kurzfristig geändert. Der neue Partner heißt Foxconn.

Dieser Wechsel ist weit mehr als eine logistische Entscheidung. Er markiert eine klare Abkehr von einer rein China-zentrierten Produktion. Foxconn bietet OpenAI die Flexibilität, die Produktion in Länder wie Vietnam oder die USA zu verlagern – ein entscheidender Punkt in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen und Sicherheitsbedenken gegenüber Hardware aus Festlandchina.

Das „Jony Ive-Gen“: Design trifft Präzision

Dass die Wahl auf Foxconn fiel, ist kein Zufall. Das erste OpenAI-Gerät entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Design-Firma von Jony Ive, dem legendären ehemaligen Apple-Designchef. Ives Visionen verlangen nach extremen Toleranzen, Premium-Materialien und einem makellosen Finish.

Foxconn ist seit zwei Jahrzehnten das einzige Unternehmen, das diese speziellen „Apple-Ansprüche“ in Massenproduktion umsetzen kann. OpenAI kauft sich somit nicht nur Fabrikkapazitäten, sondern den Zugang zum exklusivsten Fertigungs-Ökosystem der Welt.

Was wissen wir über das Gerät?

Obwohl OpenAI die Spezifikationen weiterhin unter Verschluss hält, zeichnet sich ein Bild ab:

Release-Fenster: Marktbeobachter rechnen mit einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026 .

Marktbeobachter rechnen mit einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres . Kategorie: Es wird kein klassisches Smartphone erwartet, sondern ein völlig neu gedachtes „Consumer AI“-Produkt, das die Interaktion mit künstlicher Intelligenz in den Alltag integriert.

Es wird kein klassisches Smartphone erwartet, sondern ein völlig neu gedachtes „Consumer AI“-Produkt, das die Interaktion mit künstlicher Intelligenz in den Alltag integriert. Exklusivität: Foxconn soll laut Insiderberichten der exklusive Produktionspartner für die erste Charge sein.

Kommentar der Redaktion: OpenAI geht kein Risiko ein. Anstatt mit Experimenten in der Lieferkette zu starten, greift man direkt ins oberste Regal. Wer die „iPhone-Qualität“ für das KI-Zeitalter verspricht, muss dort produzieren, wo das iPhone geboren wurde. Der Schritt weg von China hin zur globalen Diversifizierung zeigt zudem, dass OpenAI dieses Projekt als kritische nationale Infrastruktur betrachtet.