Das „Trump Phone“ T1: Zwischen Lieferverzögerungen und neuem Design

Ursprünglich als patriotische Antwort auf das Silicon Valley angekündigt, lässt das offizielle Smartphone von Donald Trump weiterhin auf sich warten. Nach einer Serie verpasster Termine im Jahr 2025 verdichten sich nun die Anzeichen für einen baldigen, wenn auch veränderten Marktstart.

Wer heute ein „Trump Phone“ (Modellbezeichnung: T1) in den Händen halten möchte, sucht im regulären Handel vergeblich. Trotz massiver Werbekampagnen und hunderttausender Vorbestellungen ist das Gerät auch im April 2026 noch nicht flächendeckend lieferbar. Dennoch gibt es Bewegung hinter den Kulissen von Trump Mobile.

Der aktuelle Stand: Wann kommt es wirklich?

Nachdem das Unternehmen das wichtige Weihnachtsgeschäft 2025 verpasst hatte, zielten die Verantwortlichen zuletzt auf ein Zeitfenster Ende März 2026 ab. Dieser Termin verstrich jedoch ebenfalls ohne offizielle Auslieferungsbestätigung an die breite Masse.

Zertifizierungshürden: Laut Unternehmensangaben verzögerte sich der Start zuletzt durch langwierige Zertifizierungsprozesse beim Mobilfunkpartner T-Mobile.

Laut Unternehmensangaben verzögerte sich der Start zuletzt durch langwierige Zertifizierungsprozesse beim Mobilfunkpartner T-Mobile. Neues Ziel: In internen Mitteilungen an Vorbesteller wird nun das späte Frühjahr 2026 als neuer Korridor für die ersten Sendungen genannt. Auf der offiziellen Website findet sich weiterhin nur die vage Angabe „Shipping later this year“.

Strategiewechsel: Abschied von „Made in USA“

Eines der zentralen Versprechen bei der Ankündigung des Telefons war die Produktion in den Vereinigten Staaten. Hier musste das Unternehmen jedoch deutlich zurückrudern:

Produktionsstandort: In einem Interview mit dem Tech-Portal The Verge bestätigten Führungskräfte von Trump Mobile im Februar 2026, dass das T1 nun doch in Übersee gefertigt wird. In den USA findet lediglich eine „begrenzte Endmontage“ (Final Assembly) in Florida statt.

In einem Interview mit dem Tech-Portal The Verge bestätigten Führungskräfte von Trump Mobile im Februar 2026, dass das T1 nun doch in Übersee gefertigt wird. In den USA findet lediglich eine „begrenzte Endmontage“ (Final Assembly) in Florida statt. Design-Update: Das Telefon wurde grundlegend umgestaltet. Statt der ursprünglich gezeigten Entwürfe, die stark an ältere iPhones erinnerten, verfügt das neue T1 über ein modernes 6,8-Zoll-Display mit gebogenen Kanten („Waterfall Display“).

Technik und Preis: Was Käufer erwartet

Das Gerät positioniert sich technisch in der gehobenen Mittelklasse, wird aber als Premium-Produkt vermarktet:

Prozessor: Qualcomm Snapdragon der 7er-Serie.

Qualcomm Snapdragon der 7er-Serie. Speicher: 512 GB interner Speicher (erweiterbar via microSD).

512 GB interner Speicher (erweiterbar via microSD). Kamera: Sowohl die Selfie-Kamera als auch der Hauptsensor auf der Rückseite lösen mit 50 Megapixeln auf.

Sowohl die Selfie-Kamera als auch der Hauptsensor auf der Rückseite lösen mit 50 Megapixeln auf. Preisstruktur: Frühbucher, die eine Anzahlung von 100 US-Dollar geleistet haben, sollen das Gerät zum versprochenen Vorzugspreis von 499 US-Dollar erhalten. Für Neukunden wird ein deutlich höherer Preis erwartet, der sich laut Marktanalysten zwischen 700 und 900 US-Dollar einpendeln könnte.

Aktuell bleibt das Trump Phone ein Produkt für Geduldige. Während der zugehörige Mobilfunktarif „The 47 Plan“ bereits aktiv ist und mit anderen Smartphones genutzt werden kann, bleibt die goldene Hardware ein rares Gut.

Experten raten zur Vorsicht: Da sich das Design und die technischen Spezifikationen seit der ersten Ankündigung mehrfach geändert haben, ist unklar, ob das finale Produkt die hohen Erwartungen der Unterstützer erfüllen kann. Bis das T1 tatsächlich in den Regalen von Best Buy oder anderen großen Händlern landet, dürfte noch einige Zeit vergehen.