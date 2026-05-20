HONOR präsentiert das MagicBook 16 2026: Ultradünnes 16-Zoll-Notebook mit Intel Panther Lake und starker Akkulaufzeit

Das Technologieunternehmen HONOR hat heute den Marktstart des HONOR MagicBook 16 2026 bekannt gegeben. Mit dem neuen Modell zielt der Hersteller auf das Premium-Mainstream-Segment und verbindet eine große Bildschirmdiagonale mit hoher Mobilität. Trotz des 16-Zoll-Displays bringt das Notebook lediglich 1,64 Kilogramm auf die Waage und weist eine Gehäusedicke von 15,9 Millimetern auf. Das Gehäuse ist aus präzisionsgestrahltem Metall gefertigt und richtet sich an professionelle Anwender, die einen leistungsstarken und gleichzeitig mobilen Arbeitsplatz benötigen.

Robuste Bauweise und Schutz vor Flüssigkeiten

Das HONOR MagicBook 16 2026 wurde für die Beanspruchungen des mobilen Alltags konstruiert. Die Widerstandsfähigkeit des Gehäuses und des Bildschirms gegenüber Druck und Stößen wird durch die „SGS Exceptional Reliability“-Zertifizierung bestätigt.

Ein zentrales Merkmal für die Langlebigkeit im Arbeitsalltag ist die nach IPX2 spritzwassergeschützte Tastatur. Diese ist mit einem speziellen Tesla-Ventil und einem trichterförmigen Drainagesystem ausgestattet. Bei Missgeschicken leitet diese Konstruktion Flüssigkeiten gezielt an der Hauptplatine vorbei, um kritische Hardwarekomponenten vor dauerhaften Schäden zu schützen.

Darüber hinaus gibt der Hersteller eine 6-jährige Zertifizierung für eine reibungslose Systemnutzung an. Durch die Abstimmung der Systemoptimierung „HONOR Turbo X“ soll die Gesamtleistung über einen simulierten Zeitraum von sechs Jahren stabil bleiben und lediglich einen Leistungsabfall von rund 10 Prozent aufweisen.

Hardware: Intel 18A-Architektur und gesteigerte Kühlleistung

Unter der Haube des Notebooks arbeitet der neue Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 325. Dieser basiert auf der aktuellen Intel Panther Lake Architektur und wird im fortschrittlichen Intel 18A-Verfahren gefertigt. Die Prozessorstruktur setzt sich aus einer Hybridarchitektur mit 4 Performance-Cores und 4 Efficiency-Cores zusammen. Diese Aufteilung soll eine schnelle Reaktion bei rechenintensiven Anwendungen garantieren, während Hintergrundprozesse energiesparend verarbeitet werden.

Um die Leistungsfähigkeit auch unter Dauerlast aufrechtzuerhalten, wurde das Kühlsystem überarbeitet:

Optimierter Luftstrom: Ein vergrößerter Einzellüfter steigert die Luftzirkulation im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 12 Prozent.

Ein vergrößerter Einzellüfter steigert die Luftzirkulation im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 12 Prozent. Wärmeableitung: Die Kombination aus einer D12-Heatpipe und einer erweiterten Kühlrippenanordnung ermöglicht eine dauerhafte Thermal Design Power (TDP) von 52 Watt.

Die Kombination aus einer D12-Heatpipe und einer erweiterten Kühlrippenanordnung ermöglicht eine dauerhafte Thermal Design Power (TDP) von 52 Watt. Dauerleistung: Damit bleibt das System auch bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem Rendern von 4K-Videos oder intensivem Multitasking stabil, ohne die Leistung drosseln zu müssen.

Hohe Energiekapazität für den Arbeitstag

Für die mobile Stromversorgung verbaut HONOR einen 80-Wh-Akku. Gesteuert wird die Energieabgabe durch die KI-gestützte Ressourcenplanung des „HONOR Turbo X“-Systems. Die Software optimiert die Leistungsaufnahme aller Komponenten – von der Spannungsanpassung der CPU bis hin zur Helligkeitsregelung des Displays. Laut Herstellerangaben resultiert dies in einer realen Akkulaufzeit von über 14 Stunden im regulären Bürobetrieb, wodurch ein vollständiger Arbeitstag ohne Netzteil abgedeckt werden kann.

Für den Ladevorgang liegt ein kompakter 65-W-GaN-Schnellladeadapter bei. Dieser unterstützt zudem PPS (Programmable Power Supply) mit bis zu 60 Watt, wodurch sich auch kompatible Smartphones und Tablets unterwegs schnell aufladen lassen.

Displaytechnologie und Software-Ökosystem

Das 16-Zoll WQXGA HONOR FullView Display bietet ein Screen-to-Body-Verhältnis von 92,5 Prozent und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Als ergonomische Besonderheit ist die „KI-Defokus-Display-Technologie“ integriert. Durch eine softwareseitig simulierte optische Defokussierung soll einer vorübergehenden Kurzsichtigkeit sowie der Ermüdung der Augen bei langer Bildschirmarbeit entgegengewirkt werden.

Auf Softwareseite fungiert die „HONOR WorkStation“ als zentrale Schnittstelle für die geräteübergreifende Zusammenarbeit. Funktionen wie „Global Favorites“ und „Multi-Screen Collaboration“ ermöglichen den nahtlosen Datenaustausch und die Fortführung von Aufgaben zwischen schrittübergreifenden Geräten wie Smartphones, Tablets und dem PC.

Preise und Verfügbarkeit

Das HONOR MagicBook 16 2026 ist in der Farbvariante Starry Gray erhältlich. Der offizielle Verkaufsstart in Deutschland erfolgt am 20. Mai 2026 über den herstellereigenen Onlineshop. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gerät startet bei 1.199,90 €.