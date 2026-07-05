OnePlus 16: Leak enthüllt radikal neues Kamera-Setup des kommenden Flaggschiffs

Der bekannte und treffsichere Branchen-Insider Digital Chat Station (DCS) hat frische Details aus der Gerüchteküche zum kommenden Top-Modell OnePlus 16 veröffentlicht. Nachdem der Vorgänger (das OnePlus 15) von Kritikern teils für seine geschrumpften Kamerasensoren bemängelt wurde, deutet bei der nächsten Generation alles auf eine echte Kehrtwende hin. OnePlus testet derzeit offenbar Prototypen, die ein massives Hardware-Upgrade mitbringen.

Die geleakten Kamera-Spezifikationen im Detail

Laut dem aktuellen Leak experimentiert OnePlus mit einer Dreifach-Kamera, die auf extreme Auflösung und Vielseitigkeit setzt:

200 MP Hauptkamera: Ausgestattet mit einem großen 1/1.4-Zoll-Sensor . Damit verabschiedet sich OnePlus vom bisherigen 50-MP-Trend bei der Hauptlinse und setzt auf maximales Pixel-Binning für hervorragende Nachtaufnahmen und digitalen Zoom in optischer Qualität.

Ausgestattet mit einem großen . Damit verabschiedet sich OnePlus vom bisherigen 50-MP-Trend bei der Hauptlinse und setzt auf maximales Pixel-Binning für hervorragende Nachtaufnahmen und digitalen Zoom in optischer Qualität. 50 MP Ultraweitwinkel-Kamera: Sorgt für konsistente Farbdynamik und hohe Details bei weiten Landschafts- oder Gruppenaufnahmen.

Sorgt für konsistente Farbdynamik und hohe Details bei weiten Landschafts- oder Gruppenaufnahmen. 50 MP Periskop-Telekamera: Bietet einen 3,5-fachen optischen Zoom. Dank der hohen Auflösung des Sensors dürfte auch bei 7-facher oder 10-facher digitaler Vergrößerung kaum Qualitätsverlust spürbar sein.

Der Prototypen-Zwiespalt: In der Leaker-Szene kursieren aktuell zwei Versionen. Während der neueste DCS-Leak die 200-MP-Hauptkamera voraussagt, sprachen frühere Gerüchte von einer 50-MP-Hauptkamera kombiniert mit einem gewaltigen 200-MP-Periskop-Teleobjektiv. Sicher scheint bisher nur: OnePlus wird eines dieser beiden High-Res-Setups wählen – beide 200-MP-Sensoren gleichzeitig wird es wohl nicht geben.

Was das OnePlus 16 abseits der Kamera bieten soll

Die Kamera ist jedoch nicht das einzige Highlight, an dem der Hersteller für die neue Generation feilt. Weitere Leaks der letzten Wochen zeichnen das Bild eines kompromisslosen Performance-Smartphones:

Feature Erwartete Spezifikation (Laut Leaks) Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Display 6,78 Zoll BOE LTPO OLED (1,5K Auflösung) Bildwiederholrate 185 Hz (mit ultradünnen Rändern unter 1 mm) Ladeleistung 100W kabelgebunden / 50W kabellos

Besonders die extrem hohe Bildwiederholrate von 185 Hz und die extrem schmalen Displayränder verdeutlichen, dass OnePlus das Gerät stark für den Gaming- und High-End-Bereich optimiert. Zusammen mit dem neuen Kamerasystem könnte das OnePlus 16 somit zu einem der spannendsten Allrounder des kommenden Jahres werden.