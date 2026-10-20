Rückzug aus Europa: OnePlus bestätigt Garantie-Ansprüche für bestehende Geräte

In einer Mitteilung an die eigene Community nimmt der Smartphone-Hersteller OnePlus Stellung zu seiner Zukunft auf dem europäischen Markt. Trotz des Vertriebsstopps neuer Geräte versichert das Unternehmen bestehenden Kundinnen und Kunden, dass sämtliche Verbraucherrechte und Garantien vollumfänglich gewahrt bleiben. Bereits verkaufte Geräte sollen wie versprochen weiterhin mit regelmäßigen Software-Updates, Sicherheits-Patches sowie Kundendienst und Support versorgt werden.

Wechsel zur Muttermarke OPPO schmackhaft gemacht

Um der verbleibenden Nutzerschaft eine Alternative innerhalb des Konzerns zu bieten, verweist OnePlus auf die Geräte der Muttermarke OPPO. Insbesondere die Modelle der OPPO Find-Serie sollen den gewohnten Standards in Sachen Performance und Systemvernetzung entsprechen und bieten zudem die bekannte Kamera-Kooperation mit Hasselblad.

Als Anreiz für den Umstieg bietet das Unternehmen bestehenden OnePlus-Nutzern einen exklusiven Rabattgutschein in Höhe von 100 Euro an. Dieser kann beim Kauf eines Flaggschiff-Modells der neuen OPPO Find X10-Serie eingelöst werden.