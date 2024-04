Nach grüner Suchmaschine: Ecosia startet grünen Browser

Ecosia ist bisher vor allem als Anbieter von Suchmaschinen auf PC und Smartphones bekannt und verfolgt dabei eine nachhaltigen Ansatz. Das Konzept wurde nun ausgeweitet und das Unternehmen bietet nun auch einen grünen Browser an. Damit wird nicht nur beim Suchen in die Umwelt investiert, sondern auch beim normalen Surfen. Das Unternehmen spricht davon, dass täglich pro Nutzer*in 25 Wh Solar- und Windenergie produziert werden.

Analog zur Ecosia Suchmaschine werden auch die Gewinne des Ecosia Browsers zu 100 % in Klimaschutzmaßnahmen, unter anderem erneuerbare Energien, gesteckt. So generiert jeder User und jede Userin in durch die Nutzung des Browsers saubere Energie.

“Die Einführung eines Browsers war für Ecosia der natürliche nächste Schritt. Durch die Ausweitung unseres Angebots kann Ecosia unserer Gemeinschaft nun eine Reihe von umweltfreundlichen Produkten und benutzerfreundlichen Möglichkeiten anbieten, um jeden Tag gemeinsam etwas für den Klimaschutz zu tun”, sagt CEO und Gründer Christian Kroll, “Wir begrüßen die jüngsten Schritte wie den DMA, wollen den Nutzerinnen und Nutzern aber noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre digitalen Entscheidungen mit ihren Werten in Einklang zu bringen. Unser Browser ist auch eine weitere Möglichkeit für sie, unabhängiger von Big Tech zu werden. Wir sind gespannt, wie er aufgenommen wird, während wir unser Klima-Engagement in den Bereichen Wiederaufforstung, grüne Investitionen und Lobbyarbeit weiter ausbauen”.

Der Ecosia-Browser ist ein auf Chromium basierender Webbrowser, der von dem Berliner Unternehmen Ecosia entwickelt wurde.Weitere Details über den Browser:

Grüne Energieerzeugung: Ecosia hat sich das Ziel gesetzt, den grünsten Browser der Welt zu entwickeln. Durch einfaches Browsen, Shoppen und Suchen mit dem Ecosia-Browser können Nutzer saubere Energie erzeugen. Umweltbewusste Funktionen: Passwortverwaltung : Wie andere Browser bietet der Ecosia-Browser eine Passwortverwaltungsfunktion.

: Wie andere Browser bietet der Ecosia-Browser eine Passwortverwaltungsfunktion. Integrierter Ad-Blocker : Dieser reduziert den Daten- und Energieverbrauch der Nutzer.

: Dieser reduziert den Daten- und Energieverbrauch der Nutzer. Grüne Suche: Ecosia fördert einen nachhaltigen Lebensstil durch eine integrierte “grüne Suche”. Ein KI-gestützter Chatbot schlägt umweltfreundliche Lösungen vor, und es werden nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten sowie Klima-Ratings großer Unternehmen angezeigt. Datenschutz: Der Ecosia-Browser legt großen Wert auf Datenschutz. Tracker und Cookies können automatisch blockiert werden. Klimaschutzprojekte: Alle Einnahmen aus dem Betrieb des Browsers fließen in die Klimaschutzprojekte von Ecosia. Das Unternehmen hat weltweit bereits über 200 Millionen Bäume gepflanzt.

Der Ecosia-Browser ist für Windows, macOS, Android und iOS verfügbar und bietet Nutzern ein anpassbares Surferlebnis mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Zuletzt aktualisiert: 22. April 2024