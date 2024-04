D1 Prepaid Anbieter mit bis zu 30 GB Datenvolumen

Die Prepaid Allnet Flat von ja! mobil und Penny Mobil wurden aufgewertet und bieten nun in allen Stufen deutlich mehr Datenvolumen. Im kleinsten Tarif gibt es nun 10 GB Datenvolumen und die größten Flatrate bietet bei beiden Marken nun satte 30 GB Datenvolumen. Am Preis hat sich nichts geändert, daher bekommt man das zusätzliche Datenvolumen bei ja! mobil und Penny Mobil ab sofort kostenfrei mit dazu. Beide Marken können im Datenbereich mittlerweile auch auf das 5G Netz der Telekom zurück greifen. Leider ändert sich dadurch am Speed nichts, es bleibt auch mit 5G bei 50 MBit/s

Prepaid Smart

10 GB (statt 6 GB) Datenvolumen je 4 Wochen

Surfen im 5G-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 8,99 Euro je 4 Wochen

10,00 Euro Startguthaben

Prepaid Smart Plus

20 GB (statt 12 GB) Datenvolumen je 4 Wochen

Surfen im 5G-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 13,99 Euro (statt 14,99 Euro) je 4 Wochen

15,00 Euro Startguthaben

Prepaid Smart Max

30 GB (statt 20 GB) Datenvolumen je 4 Wochen

Surfen im 5G-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 18,99 Euro (statt 19,99 Euro) je 4 Wochen

20,00 Euro Startguthaben

Der Prepaid Basic Tarif mit 1 GB Datenvolumen (LTE 25) sowie Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze wird weiterhin für 4,99 Euro pro 4 Wochen angeboten. Das 6-Monats-Paket mit 8 GB (LTE 25) sowie Allnet- und SMS-Flat für 29,99 Euro je sechs Monate kann ausschließlich online gebucht werden. Die Smart und Basic Tarife sind auch in den REWE Märkten (ja! mobil) und in den Penny-Märkten (Penny Mobil) vor Ort erhältlich.

Zuletzt aktualisiert: 25. April 2024