UPDATE Reddit hat den Fehler behoben, der Zugriff auf die Seite ist damit wieder ohne Probleme möglich.

Wer derzeit versucht, bei Reddit online zu gehen, erhält statt dem erfolgreichen Login diese Fehlermeldung. Da die Zahl der Meldungen mittlerweile darauf hindeutet, dass sehr viele Nutzer betroffen sind, muss man davon ausgehen, dass ein technisches Problem direkt bei Reddit vorliegt.

Andere Nutzer berichten von dieser Meldung: “Hoppla! Da ging etwas schief. Bitte versuche es später erneut.” Die Nutzung von Reddit ist aber auch dann nicht möglich.

Auf der Status-Seite ist daher auch vermerkt:

Identified – We have identified the issue, and are remediating it; reddit.com should be back shortly.

Apr 25 , 2024 – 10:14 PDT

Investigating – An issue with a Reddit backend has impacted many users on our site. We are looking into the cause.

Apr 25 , 2024 – 09:52 PDT

Leider bleibt offen, wann genau die Plattform wieder für alle zugänglich ist. Aktuell scheint daher Geduld angesagt.

Zuletzt aktualisiert: 25. April 2024