Samsung Galaxy Buds 3 Pro: wenig Änderungen bei der Akku-Kapazität

Die Samsung Galaxy Buds 3 Pro werden aktuell entwickelt und es gibt mittlerweile auch verschiedene Zertifizierungen für die Modelle, so dass sicher ist, dass Samsung an an neuen Buds arbeitet.Die Galaxy Buds 3 Pro sind beispielsweise beim TÜV aufgetaucht, werden aber auch bei der BIS gelistet und damit gibt es auch erste Hinweise auf die technischen Daten. Die Informationen betreffen aber vor allem den Akku, weitere Details gibt es bisher noch nicht.

Laut 91mobiles sehen die technischen Daten der Akkus wie folgt aus:

Laut TÜV-Zertifizierung werden die Galaxy Buds 3 Pro über einen 500-mAh-Akku verfügen. Dies wäre das Ladeetui des Galaxy Buds 3 Pro.

Im Vergleich zum Galaxy Buds 2 Pro scheint es keine Änderung zu geben, da auch dieses über ein 500-mAh-Ladegehäuse verfügt.

Die Galaxy Buds 2 Pro verfügen über 58-mAh-Akkus in jedem Ohrhörer. Die Akkukapazität der Galaxy Buds 3 Pro-Ohrhörer wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Galaxy Buds 3 Pro ist auf den TÜV- und BIS-Zertifizierungswebsites mit der Modellnummer EB-BR630ABY gelistet. Diese Modellnummer ist mit den Galaxy Buds 3 Pro verknüpft.

Samsung hat bisher noch keinen offiziellen Termin genannt, wann die neuen Samsung Galaxy Buds 3 Pro vorgestellt werden. Die meisten Experten gehen aber davon aus, dass das Unternehmen die neuen Modelle zum Unpacked Event im Juli mit präsentieren wird.

Zuletzt aktualisiert: 26. April 2024