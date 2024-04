OnePlus Nord 4 zeigt sich bereits

Es ist an verschiedenen Stellen ein neues Smartphone von OnePlus aufgetaucht, dass unter der Modellnummer CPH2621 geführt wird und das wohl das neue OnePlus Nord 4 ist. Unter anderem sind die Geräte offiziell bereits in der Eurofins Datenbank zu finden, so dass sicher ist, dass ONePlus daran arbeitet und auch einen Marktstart vorbereitet.

Die erwarteten technischen Daten sehen dabei wie folgt aus:

12GB RAM

Android 14

wahrscheinlich Snapdragon 7+ Gen 3

5430mAh battery (likely 5500mAh)

80W SUPERVOOC

Auch bei Geekbench sind die Geräte bereits aufgetaucht und die Werte deuten an, dass es sich wieder um ein Geräte der Mittelklasse mit einem durchaus guten Prozessor handelt. Man kann dabei den aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 anhand der Daten ausschließen, aber ein Modell der 7er Serie kommt in Frage.

Da das Verkaufsverbot für OnePlus mittlerweile aufhoben wird, kann man davon ausgehen, dass auch das neue OnePlus Nord 4 wieder in Deutschland angeboten wird und die Geräte zeitnah nach dem Marktstart auch in Deutschland im Handel zu finden sein werden. Das OnePlus Nord 3 ist zumindest wieder im Shop zu finden, daher spricht viel dafür, dass es auch beim OnePlus Nord 4 so sein wird.

BILD Nord 3