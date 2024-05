Samsung: 100 Millionen Galaxy AI Nutzer bis Ende 2024

Samsung hat Zahlen für die Galaxy AI Nutzung veröffentlicht und Anfang Mai konnten insgesamt 8,8 Millionen Nutzer die AI Funktionen einsetzen. Bis Ende des Jahres soll diese Zahl auf 100 Millionen Nutzer wachsen – vor allem durch die Ausweitung von Galaxy AI für ältere Modelle aber auch durch die neuen Geräte, die Samsung in diesem Jahr noch einführen möchte.,

Das Unternehmen schreibt dazu:

Samsung kündigte im Februar 2024 an, Galaxy AI1-Funktionen, die erstmals in der Samsung Galaxy S24-Serie eingeführt wurden, auch auf weiteren Samsung Flaggschiffgeräten verfügbar zu machen. Das neue One UI 6.1 Update treibt die Demokratisierung der mobilen AI voran und wurde für die Samsung Galaxy S23-Serie, inklusive S23 FE, das Z Fold5, das Z Flip5 und die Tab S9-Serie zur Verfügung gestellt – im März feierte das Update einen erfolgreichen Einstand mit Millionen Nutzer*innen weltweit.

Zu den am häufigsten genutzten Galaxy AI-Funktionen seit der Markteinführung gehören Live-Übersetzung, Live-Transkription, Chat-Assistent sowie Circle to Search mit Google. Fast 75 % der Samsung Galaxy Z Fold5-, 80 % der S23 Ultra- und fast 65 % der Tab S9-Nutzer*innen in Europa haben das One UI 6.1-Update bereits heruntergeladen – was es zu einem der am häufigsten runtergeladenen Software-Updates von Samsung macht.

Dazu sprechen die guten Verkaufszahlen des Galaxy S24 mit Galaxy AI dafür, dass viele Nutzer gerne zu den Geräten greifen. Samsung konnte ein Drittel mehr Geräte verkaufen – unter anderem wohl auch wegen den Galaxy AI Funktionen.

