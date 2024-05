Samsung Galaxy A54 und A55: Akku Laufzeit erhöhen & Verbrauch senken – diese Tipps helfen – Samsung hat im Galaxy A54 einen richtig großen Akku verbaut und setzt auf eine Leistung von 5.000mAh. Das ist beispielsweise mehr als beim Akku des deutlich teureren Samsung Galaxy S23. Damit kann man bis zu 68 Stunden Musik hören oder etwa 20 Stunden aktiv im Internet surfen. Die Modelle bieten also an sich eine gute Ausdauer.

Dennoch kann es natürlich Situationen geben, in denen man darauf angewiesen ist, dass der Akku des Galaxy A54 möglichst lange durchhält (beispielsweise weil kein Ladegerät oder kein Stromanschluss verfügbar ist). Wie man in solchen Fällen den Akku möglichst schon und generell die Modelle so konfiguriert, dass die Akkulaufzeit möglichst lange ausfällt, haben wir in diesem Artikel zusammengestellt.

Galaxy A54 Akku

Samsung Galaxy A54 und A55: Akku Laufzeit erhöhen & Verbrauch senken – diese Tipps helfen

Ist der Akku schneller leer, als normalerweise angegeben, kann das viele Ursachen haben. Wer darum weiß, kann sogar die Akkulaufzeit etwas verlängern. Die wichtigsten Gründe sind jedoch ressourcenfressende Apps, extreme Temperaturen und generell die Lebensdauer des Akku.

Tipp 1: Displayhelligkeit reduzieren:

Die Displayhelligkeit ist einer der größten Faktoren, die den Akkuverbrauch beeinflussen. Reduzieren Sie die Helligkeit auf ein angenehmes Niveau, um den Akku zu schonen. Sie können die automatische Helligkeitsanpassung nutzen, die die Helligkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst.

Tipp 2: Energiesparmodus aktivieren:

Der Energiesparmodus aktiviert verschiedene Energiesparfunktionen, um den Akkuverbrauch zu reduzieren. Dazu gehören die Reduzierung der Prozessorleistung, die Begrenzung der Hintergrundaktivität und die Deaktivierung unnötiger Funktionen wie GPS und Bluetooth.

Tipp 3: Hintergrundaktivitäten begrenzen:

Einige Apps laufen im Hintergrund weiter, auch wenn Sie sie nicht aktiv nutzen. Dies kann den Akkuverbrauch erheblich erhöhen. Sie können die Hintergrundaktivität einzelner Apps oder generell für alle Apps begrenzen.

Tipp 4: Unnütze Apps deinstallieren oder deaktivieren:

Deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht mehr verwenden, und deaktivieren Sie Apps, die Sie vorübergehend nicht benötigen. Diese Apps können im Hintergrund aktiv sein und den Akkuverbrauch erhöhen.

Tipp 5: WLAN und Bluetooth deaktivieren:

Wenn Sie WLAN oder Bluetooth nicht aktiv nutzen, deaktivieren Sie diese Funktionen, um den Akku zu schonen.

Tipp 6: Flugmodus aktivieren:

In Bereichen mit schwachem Signal kann das Smartphone ständig nach einem Netz suchen, was den Akkuverbrauch erhöht. Aktivieren Sie in solchen Situationen den Flugmodus, um den Akku zu schonen.

Tipp 7: Standortdienste optimieren:

Einige Apps nutzen Ihre Standortdaten, auch wenn Sie sie nicht aktiv verwenden. Sie können die Standortdienste für einzelne Apps oder generell für alle Apps optimieren.

Tipp 8: Vibrationsfeedback und Systemtöne reduzieren:

Vibrationsfeedback und Systemtöne können den Akkuverbrauch erhöhen. Reduzieren Sie die Intensität oder deaktivieren Sie diese Funktionen, wenn Sie sie nicht benötigen.

Tipp 9: Automatische Updates deaktivieren:

Apps und das System aktualisieren sich automatisch im Hintergrund, was den Akkuverbrauch erhöhen kann. Deaktivieren Sie die automatischen Updates und aktualisieren Sie Apps und System manuell, wenn Sie es benötigen.

Tipp 10: Neustart des Geräts:

Ein einfacher Neustart des Geräts kann manchmal den Akkuverbrauch senken, indem temporäre Softwareprobleme behoben werden.

Zusätzliche Tipps:

Verwenden Sie energieeffiziente Apps: Es gibt einige Apps, die speziell für die Akkuoptimierung entwickelt wurden. Diese Apps können Ihnen helfen, den Akkuverbrauch Ihres Geräts zu senken.

Es gibt einige Apps, die speziell für die Akkuoptimierung entwickelt wurden. Diese Apps können Ihnen helfen, den Akkuverbrauch Ihres Geräts zu senken. Halten Sie Software und Apps auf dem neuesten Stand: Software-Updates enthalten oft Verbesserungen zur Akkuoptimierung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und alle Apps auf dem neuesten Stand sind.

Software-Updates enthalten oft Verbesserungen zur Akkuoptimierung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und alle Apps auf dem neuesten Stand sind. Vermeiden Sie extreme Temperaturen: Setzen Sie Ihr Gerät nicht extremen Temperaturen wie direkter Sonneneinstrahlung oder kalten Umgebungen aus. Extreme Temperaturen können den Akku beschädigen und den Akkuverbrauch erhöhen.

Setzen Sie Ihr Gerät nicht extremen Temperaturen wie direkter Sonneneinstrahlung oder kalten Umgebungen aus. Extreme Temperaturen können den Akku beschädigen und den Akkuverbrauch erhöhen. Nutze den Dunkelmodus: Der Dunkelmodus kann den Akkuverbrauch bei Geräten mit OLED-Displays reduzieren.

Lebensdauer Akku

Akkus sind heute relativ langlebig. So können Lithium-Ionen-Akku 700 bis 1.000 Ladezyklen überstehen. Doch nach mehreren Jahren intensiver Nutzung ist ein merklicher Verlust an Akkuleistung festzustellen.

Aus welchen Gründen auch immer, sollte der Akku einfach merklich an Leistung verlieren und eine normale Nutzung fast nicht mehr möglich sein und möchte das Smartphone trotzdem behalten werden, dann sollte in Betracht gezogen werden den Akku zu wechseln.

Samsung selbst gibt folgende Schnelltipps um den Akku möglichst lange nutzen zu können:

Deaktivieren Sie nicht benötigte Dienste

Reduzieren Sie die Displayhelligkeit

Nutzen Sie bei Bedarf den Energiesparmodus

Halten Sie die Software und alle Apps auf dem neuesten Stand

Verwenden Sie möglichst nur Samsung Ladekabel und Ladegeräte, um Ihr Smartphone schnell und schonend aufzuladen

Sollten Sie den Akku austauschen oder austauschen lassen: Verwenden Sie nur Samsung-Ersatzakkus oder wenden Sie sich an den Samsung Service oder nutzen Sie Samsung Smart Repair.

Lagern Sie Ihr Smartphone nicht in zu warmer oder zu kalter Umgebung

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Links rund um das Samsung Galaxy A54

Weitere Artikel rund um Samsung

Zuletzt aktualisiert: 6. Mai 2024