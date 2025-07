Samsung Galaxy Z Fold7: Preise starten offiziell ab 2099 Euro

Das Samsung Galaxy Z Fold7 ist ein besonders schlankes und leichtes Foldable-Smartphone, das Design, Leistung und künstliche Intelligenz in einem Gerät vereint. Samsung hat die neuen Modelle jetzt offiziell vorgestellt und die Preise starten ab 2099 Euro in Deutschland. Die Gerüchte um eine Ultra-Version haben sich bisher nicht bestätigt.

Mit einem Gewicht von nur 215 Gramm und einer Dicke von 8,9 mm im geschlossenen Zustand sowie 4,2 mm im geöffneten Zustand bietet es hohen Komfort und Mobilität. Das Außendisplay misst 6,5 Zoll und kommt im neuen 21:9-Format, während das Hauptdisplay mit 8 Zoll nicht nur größer als beim Vorgänger ist, sondern auch eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits erreicht – ideal für Multitasking und Mediennutzung bei direkter Sonneneinstrahlung.

Das Gerät setzt auf ein überarbeitetes Scharnierdesign mit dem neuen Armor FlexHinge, das robuster und widerstandsfähiger gegenüber Faltenbildung ist. Hochwertige Materialien wie Gorilla Glass Ceramic 2 und Advanced Armor Aluminum sorgen für zusätzliche Stabilität. Im Inneren arbeitet der Snapdragon 8 Elite for Galaxy, der speziell für die Verarbeitung von KI-Funktionen wie Live-Übersetzung und generativer Bildbearbeitung optimiert wurde. Die Leistung wurde gegenüber der Vorgängergeneration deutlich gesteigert.

Die Kameraausstattung umfasst eine 200-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv. Ergänzt wird das Setup durch zwei 10-Megapixel-Frontkameras. Dank der neuen ProVisual Engine und Funktionen wie Nachtaufnahme, 10-Bit-HDR und intelligenter Bewegungserkennung liefert das Fold7 auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hochwertige Bilder und Videos.

Für kreative Anwendungen bietet das große Display zahlreiche KI-gestützte Bearbeitungsfunktionen. Nutzer können störende Objekte entfernen, Hintergründe ergänzen oder Audio-Störungen aus Videos herausfiltern – alles direkt auf dem Gerät. Die neue Benutzeroberfläche One UI 8 ermöglicht eine intuitive Steuerung und kombiniert Spracheingabe, Texteingabe und visuelle Erkennung zu einem multimodalen Erlebnis. Funktionen wie Gemini Live und Circle to Search sorgen für kontextbezogene Unterstützung, ohne dass zwischen Apps gewechselt werden muss.

Insgesamt richtet sich das Galaxy Z Fold7 an anspruchsvolle Nutzer, die ein leistungsstarkes, flexibles und intelligentes Gerät für Produktivität und Kreativität suchen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kompakte Version für Marketingzwecke oder einen Vergleich mit dem Vorgängermodell erstellen.

Keine Under-Display Kamera mehr

Ein deutlicher Schritt zurück: Das Galaxy Z Fold 7 wird keine Under-Display-Kamera (UDC) haben, wie unsere exklusiven Renderings und weitere Quellen bestätigen. Beide Displays werden traditionelle Punch-Hole-Systeme für die Frontkameras verwenden. Dies könnte zwar eine bessere Selfie-Qualität ermöglichen, bedeutet aber eine sichtbare Kamera auf dem inneren Bildschirm – ein Kompromiss zu früheren UDC-Problemen. Samsung hat es also in den letzten Jahren nicht geschafft, die Qualität von UDC Kameras auf ein konkurrenzfähiges Niveau zu steigern. Der Schritt zurück zu einem Punch-Hole zeigt, dass die Technik wohl immer noch Probleme hat und man lieber auf eine klassische Lösung setzt, die bessere Aufnahmen verspricht.

Die „dünnsten, leichtesten und leistungsstärksten“ Z-Modelle bisher

Samsung macht bereits im Vorfeld des Starts der neuen Z-Modelle viel PR und teasert die neuen Geräte immer wieder an. Im neusten Beitrag bringt das Unternehmen nun auch einige zusätzliche Details zu den Smartphones kündigt sie als die „dünnsten, leichtesten und leistungsstärksten“ Z-Modelle bisher an.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Smartphones sind immer und überall dabei und müssen sich auch gut mit einer Hand bedienen lassen. Deshalb wünschen sich viele Nutzer*innen ein faltbares Gerät, das komfortabel zu bedienen und gut zu transportieren ist. Zu diesem Zweck haben die Ingenieure und Designer von Samsung jede Generation der Samsung Galaxy Z-Serie weiterentwickelt, um sie immer dünner, leichter und komfortabler als die Vorgängermodelle zu machen. Dieses Jahr erreicht Samsung einen neuen Meilenstein. Die neuen Samsung Galaxy Z-Geräte sind die bisher dünnsten, leichtesten und leistungsstärksten ihrer Serie – und das bei einer hohen Verarbeitungsqualität.

Genaue Zahlen nennt das Unternehmen aber nicht, daher bleibt noch offen, wie dünn und leicht das neue Galaxy Z Fold7 genau wird.

UPDATE Es gibt neues Bildmaterial zu den Fold7 Modelle. Das Marketing scheint bereits sher weit vorbereitet zu sein.

Kommt ein Ultra-Modell?

Samsung hat – erstaunlich genug – im Vorfeld des Launches der Fold7 Modelle einen Teaser veröffentlicht, der ein Ultra-Modell erwähnt und dabei das aufklappbare Galaxy Z Fold 7 zeigt. Das weckt natürlich Spekulationen darüber, ob Samsung in diesem Jahr auch bei der Fold-Serie ein Ultra Modell anbieten wird, das noch bessere Technik und einen noch höheren Preis bietet.

Samsung schreibt dazu:

Samsung hat jahrelang den Wunsch seiner Nutzer nach größeren Bildschirmen, besseren Kameras und neuen Möglichkeiten zur Vernetzung und Kreativität gehört. Der Bedarf ist eindeutig: ein Ultra-Erlebnis, das über eine einfache Liste verbesserter Funktionen in einem kleineren und tragbareren Formfaktor hinausgeht. … Zwängen Sie sich mit dem gefalteten Gerät in der Hand in die überfüllte U-Bahn für Ihren abendlichen Arbeitsweg und lassen Sie sich per Sprachsteuerung von der KI das perfekte Restaurant finden und Ihrem Tischnachbarn eine Nachricht senden. Beenden Sie unterwegs noch die ungesendete Arbeits-E-Mail und nutzen Sie anschließend die leistungsstarke Kamera, um Ihren Abend festzuhalten. KI-gestützte Tools ermöglichen ganztägiges Messaging, Surfen und Spielen unterwegs, damit Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren können – und das alles, ohne Ihr Gewicht zu belasten. Mit branchenführender Hardware, modernster Leistung und nahtloser KI-Integration, optimiert für das faltbare Format, erfüllt es genau das, was Nutzer vom Galaxy Ultra erwarten. … Das Ultra-Erlebnis ist bereit, sich zu entfalten.

Leider ist das Unternehmen beim Teaser und auch bei der Meldung sehr vage geblieben. Ein genaues Modell wird nicht erwähnt, aber die Hoffnung bleibt natürlich, dass Samsung auch die flatbaren Smartphones mit einer Ultra-Version ergänzt.

Samsung Galaxy Z Fold7 bekommt den Snapdragon 8 Elite Prozessor

Samsung wird bei den faltbaren Modellen auf zwei unterschiedliche Prozessoren setzen. Das Galaxy Z Flip7 wird den Exynos 2500 direkt von Samsung bekommen und das Z Fold7 erhält den Snapdragon 8 Elite Chipsatz, der auch in der Galaxy S25 Serie zum Einsatz kommt. Das bestätigt sich durch neue Leistungstests bei Geekbench, bei denen der Chipsatz bereits im Einsatz zu sehen ist. Mittlerweile kann man auch davon ausgehen, dass keine Test-Versionen mehr geprüft werden, sondern dass es sich um die Modelle handelt, die dann auch in den Handel kommen.

Ladeleistung wieder eine Enttäuschung

Die Samsung Galaxy Z Fold7 haben eine erste Zertifizierung bekommen und es gibt daher den Blick auf einige technische Daten der neuen Smartphones. Vor allem die Aufladung ist aber eher enttäuschend, denn es bleibt bei einer maximalen Ladeleistung von 25 Watt am Kabel. Die Geräte laden also nicht schneller als im letzten Jahr und deutlich langsamer als die meisten anderen Geräte auf dem Markt. Die Hoffnung auf schnellere Aufladung erfüllt sich also auch in diesem Jahr leider nicht.