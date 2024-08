Koffer Symbol bei EDGE – das steckt dahinter

Das Aktenkoffer-Symbol in Ihrem Microsoft Edge-Browser ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sie sich aktuell in einem sogenannten “Arbeits- oder Geschäftsprofil” befinden. Dieses Profil ist speziell dafür konzipiert, Ihre beruflichen Aktivitäten von Ihren privaten deutlich zu trennen.

Warum ist das wichtig?

Sicherheit: Unternehmen legen großen Wert auf die Sicherheit ihrer Daten. Durch die Trennung von privaten und beruflichen Daten wird das Risiko, dass sensible Unternehmensdaten in die falschen Hände geraten, minimiert.

Compliance: Viele Unternehmen müssen bestimmte Richtlinien und Vorschriften einhalten. Ein Arbeitsprofil hilft sicherzustellen, dass diese Anforderungen erfüllt werden.

Verwaltung: IT-Abteilungen können die Einstellungen in einem Arbeitsprofil zentral verwalten und so für eine einheitliche Umgebung sorgen.

Was bedeutet das Aktenkoffer-Symbol im Detail?

Getrennte Browserumgebung: Ihre Arbeitsdaten, wie beispielsweise E-Mails, Dateien oder Lesezeichen, werden in einer separaten Umgebung gespeichert. Dies verhindert, dass private Daten versehentlich mit Arbeitsdaten vermischt werden.

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen: Ihr Unternehmen kann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen aktivieren, wie z.B.: Verhindern des Downloads bestimmter Dateien: Um zu verhindern, dass sensible Unternehmensdaten auf private Geräte gelangen. Beschränkung des Zugriffs auf bestimmte Websites: Um sicherzustellen, dass Mitarbeiter nur auf für die Arbeit relevante Seiten zugreifen. Zwangsvollständiger Logout nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität: Um die Sicherheit zu erhöhen, wenn Sie Ihren Computer für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.

Verwaltung durch die IT: Ihre IT-Abteilung kann die Einstellungen Ihres Arbeitsprofils zentral verwalten und anpassen. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass neue Erweiterungen oder Apps automatisch installiert werden oder dass bestimmte Einstellungen regelmäßig überprüft werden.

Das Aktenkoffer-Symbol in Ihrem Microsoft Edge-Browser ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass Sie sich in einem geschützten Arbeitsbereich befinden. Durch die Trennung von privaten und beruflichen Daten wird die Sicherheit und Compliance gewährleistet. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung.

So wechselt man das Profil bei EDGE

Die genaue Vorgehensweise kann je nach Ihrer Microsoft Edge-Version und Ihrem Betriebssystem leicht variieren. Im Allgemeinen können Sie die folgenden Schritte ausführen:

Über das Menü: Öffnen Sie Microsoft Edge.

Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte (…), um das Menü zu öffnen.

Wählen Sie “Profil wechseln” oder eine ähnliche Option.

Es wird eine Liste der verfügbaren Profile angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Profil aus oder erstellen Sie ein neues. Über die Einstellungen: Öffnen Sie die Einstellungen von Microsoft Edge.

Suchen Sie nach dem Abschnitt “Profile” oder “Personen”.

Hier können Sie Ihre Profile verwalten, neue hinzufügen oder entfernen. Über die Taskleiste (Windows): Wenn Sie mehrere Edge-Fenster geöffnet haben, können Sie in der Taskleiste zwischen den verschiedenen Profilen wechseln. Jedes Profil wird in der Regel mit einem eigenen Icon dargestellt.

Zuletzt aktualisiert: 1. August 2024