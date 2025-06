Ray-Ban Brille: keine Konkurrenz durch Apple bis 2027

Ray-Ban hat mit der eigenen smarten Brille ein Produkt auf dem Markt, dass es so bei anderen Unternehmen wie Apple und Samsung noch nicht gibt. Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat nun Details veröffentlicht, was Apple in diesem Segment plant, und wenn die Daten stimmen, bedeutet dies, dass Ray-Ban mit der eigenen smarten Brille noch bis 2027 wenig Konkurrenz zu befürchten hat.

Ein neues Smartglasses-Modell von Apple geht frühesten im zweiten Quartal 2027 in die Massenproduktion, so Kuo. Aktuell hat das Unternehmen solche Termine aber immer wieder gerne verschoben, so dass die Timeline auch noch nicht unbedingt fix ist.

Apple prognostiziert dabei für 2027 weltweite Auslieferungen von 3 bis 5 Millionen Einheiten, mit Potenzial für noch höhere Zahlen abhängig von der Marktentwicklung. Die intelligenten Brillen werden in verschiedenen Materialien für Rahmen und Bügel erhältlich sein und bieten eine benutzerfreundliche Bedienung durch Sprachsteuerung und Gestenerkennung. Ohne integriertes Display konzentrieren sich die Funktionen auf Audiowiedergabe, Kamera, Videoaufnahmen und KI-basierte Umgebungswahrnehmung. Solche Geräte könnten künftig einige Funktionen von True Wireless Stereo (TWS)-Ohrhörern und Smartphone-Kameras ersetzen. Experten sehen in dieser Kategorie das größte Wachstumspotenzial im Smartglasses-Segment: Der globale Absatz aller Marken soll 2027 die Schwelle von 10 Millionen Einheiten überschreiten.

Wenn Ray-Ban alles richtig macht, könnte das Unternehmen in diesem Markt eine wichtige Rolle spielen und von den erwarteten 10 Millionen Brillen einen Großteil ausliefern.