Was bietet die IP69 Schutzklasse bei Smartphones?

Die Schutzklasse IP68 wird derzeit bereits für viele Smartphones angewandt, aber einige der neuen Modelle sollen sogar noch besser geschützt sein und bieten eine Zertifizierung nach IP69. Beispielsweise soll das neue OnePlus 13 diese Schutzklasse bieten und möglicherweise auch das iPhone 17 im kommenden Jahr.

Die IP69-Zertifizierung bedeutet, dass ein Gerät sowohl vollständig staubdicht ist als auch gegen Hochdruck- und Dampfstrahlen aus allen Richtungen geschützt ist. Dies wird durch spezielle Testbedingungen sichergestellt, bei denen das Gerät hohen Druckwasserstrahlen (80-100 bar) und Temperaturen von bis zu 80 °C ausgesetzt wird. Diese Eigenschaften machen die IP69-Zertifizierung ideal für Anwendungen, in denen Geräte extremen Bedingungen standhalten müssen, wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, der Landwirtschaft oder der Automobilindustrie.

Im Gegensatz dazu beschreibt die IP68-Schutzklasse ebenfalls ein Gerät, das staubdicht ist, jedoch liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz gegen eindringendes Wasser. Geräte, die nach IP68 klassifiziert sind, können für längere Zeit in Wasser eingetaucht werden, typischerweise bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern. Diese Geräte sind so konstruiert, dass sie unter Wasser funktionsfähig bleiben, was sie ideal für den Einsatz in der Freizeit, wie zum Beispiel bei wasserdichten Smartphones oder Sportuhren, macht.

Die IP69-Zertifizierung und die IP68-Schutzklasse sind wichtige Standards, die den Schutz von elektrischen Geräten gegenüber dem Eindringen von Staub und Wasser definieren. Diese Schutzarten sind besonders relevant in der heutigen Zeit, wo viele Geräte in herausfordernden Umgebungen eingesetzt werden, sei es in der Industrie, im Freien oder im Alltag.

Unterschiede zwischen der IP68- und der IP69-Zertifizierung

Merkmal IP68 IP69 Staubschutz 100 % (staubdicht) 100 % (staubdicht) Wasserschutz Untertauchen bis 1,5 m Hochdruck- und Dampfstrahlen Testbedingungen Eintauchen in Wasser Hochdrucktests mit Wasser bis 80 °C Einsatzbereich Elektronische Geräte Extreme Umgebungen (Industrie)

Zusammenfassend kann man sagen, dass die IP69-Zertifizierung einen höheren Schutz gegen Wasser und Druck im Vergleich zur IP68-Klassifizierung bietet. Während IP68-Geräte für alltägliche Wasserkontakte und das Eintauchen in Wasser geeignet sind, sind IP69-Geräte speziell für extreme Umgebungen konzipiert, in denen sie intensiven Wasser- und Dampfstrahlen ausgesetzt sind.

Die Wahl zwischen diesen beiden Schutzarten hängt stark vom Verwendungszweck des Geräts ab. In Situationen, in denen Geräte regelmäßig starkem Druck oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, ist die IP69-Zertifizierung die bessere Wahl. Für alltägliche Anwendungen, bei denen der Schutz gegen Wasser ausreicht, ist IP68 völlig ausreichend.

Zuletzt aktualisiert: 4. September 2024