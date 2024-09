Daten bei Oneplus Smartphones sichern: so macht man ein Backup bei den Geräten

Die Sicherung von Daten auf OnePlus Smartphones ist entscheidend, um Datenverluste zu vermeiden und einen reibungslosen Übergang zu einem neuen Gerät zu gewährleisten. Es gibt mehrere Methoden, um ein effektives Backup durchzuführen. In diesem Text werden die verschiedenen Möglichkeiten detailliert vorgestellt. Wer also nach einer Möglichkeit sucht, die Daten seines OnePlus zu sichern, wird hier auf jeden Fall eine passende und kostenlose Methode finden. Die Anleitung gilt dabei grundsätzlich für alle aktuellen OnePlus-Modelle, da diese alle die gleiche Benutzeroberfläche und Android als Betriebssystem bieten. Auch mit einem OnePlus Nord oder einer Lite-Version kann man so also die eigenen Daten sichern.

1. Backup über Google Drive

Eine der einfachsten und effektivsten Methoden, um Daten von einem OnePlus Smartphone zu sichern, ist die Verwendung von Google Drive. Diese Methode ist besonders benutzerfreundlich und erfordert nur wenige Schritte (in der Regel sollte man mit dem Google Account auch Zugriff auf Google Drive haben):

Einstellungen öffnen : Beginne, indem du die Einstellungen auf deinem OnePlus Smartphone öffnest.

: Beginne, indem du die auf deinem OnePlus Smartphone öffnest. Google auswählen : Suche im Menü nach der Option Google und tippe darauf.

: Suche im Menü nach der Option und tippe darauf. Sichern aktivieren: Wähle die Option Sichern und aktiviere das Google-Backup. Damit werden deine App-Daten, Kontakte, Kalender und sogar die Geräteeinstellungen in deinem Google Drive gesichert.

Diese Methode bietet nicht nur eine einfache Sicherung, sondern auch die Möglichkeit, deine Daten einfach auf ein neues Gerät zu übertragen, indem du dich mit demselben Google-Konto anmeldest.

2. Backup auf dem PC

Eine weitere Möglichkeit, deine Daten zu sichern, ist die Verwendung eines PCs. Hierbei gibt es verschiedene Softwarelösungen, die dir helfen können:

MobileTrans : Mit der MobileTrans-App von Wondershare kannst du dein OnePlus Smartphone problemlos auf deinem PC sichern. Diese Software ermöglicht es dir, verschiedene Datentypen wie Fotos, Videos, Kontakte und Nachrichten zu sichern.

: Mit der von Wondershare kannst du dein OnePlus Smartphone problemlos auf deinem PC sichern. Diese Software ermöglicht es dir, verschiedene Datentypen wie Fotos, Videos, Kontakte und Nachrichten zu sichern. DroidKit: Eine weitere Option ist die Verwendung von DroidKit. Diese Software ermöglicht nicht nur das Sichern von Daten, sondern auch die Verwaltung deines Android-Geräts. Du kannst damit alle wichtigen Daten sichern, ohne viel Zeit zu verlieren.

Um diese Software zu verwenden, musst du dein OnePlus Smartphone über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden und der Software die erforderlichen Berechtigungen erteilen.

3. OnePlus Switch

Die OnePlus Switch App ist ein weiteres nützliches Tool, das speziell für OnePlus-Nutzer entwickelt wurde. Diese App ermöglicht es dir, Daten von einem alten Smartphone auf dein OnePlus-Gerät zu übertragen und gleichzeitig ein Backup deiner Daten zu erstellen. Die Schritte zur Verwendung dieser App sind einfach:

App herunterladen : Installiere die OnePlus Switch App auf deinem Smartphone.

: Installiere die OnePlus Switch App auf deinem Smartphone. Daten auswählen : Wähle die Daten aus, die du sichern oder übertragen möchtest, wie Kontakte, Nachrichten, Fotos und mehr.

: Wähle die Daten aus, die du sichern oder übertragen möchtest, wie Kontakte, Nachrichten, Fotos und mehr. Backup durchführen: Folge den Anweisungen in der App, um das Backup durchzuführen.

Diese Methode ist besonders hilfreich, wenn du von einem anderen Smartphone zu einem OnePlus-Gerät wechselst.

4. Manuelles Backup

Für diejenigen, die eine direktere Kontrolle über ihre Daten wünschen, gibt es die Möglichkeit eines manuellen Backups. Dies kann besonders nützlich sein für Benutzer, die bestimmte Dateien oder Ordner sichern möchten:

Daten manuell kopieren : Schließe dein OnePlus Smartphone über ein USB-Kabel an einen PC an.

: Schließe dein OnePlus Smartphone über ein USB-Kabel an einen PC an. Dateien übertragen: Navigiere zu den gewünschten Dateien, wie Fotos und Videos, und kopiere sie auf deinen PC oder auf eine externe Festplatte.

Diese Methode gibt dir die Flexibilität, nur die Daten zu sichern, die dir am wichtigsten sind.

5. Cloud-Dienste

Schließlich kannst du auch Drittanbieter-Cloud-Dienste nutzen, um deine Daten zu sichern. Dienste wie Dropbox, OneDrive oder Google Fotos bieten eine einfache Möglichkeit, deine Dateien in der Cloud zu speichern:

App herunterladen : Lade die gewünschte Cloud-Dienst-App herunter und erstelle ein Konto, falls du noch keines hast.

: Lade die gewünschte Cloud-Dienst-App herunter und erstelle ein Konto, falls du noch keines hast. Daten hochladen: Lade deine wichtigen Dateien, Fotos oder Videos in die Cloud hoch. Diese Methode sorgt dafür, dass deine Daten sicher gespeichert sind und von verschiedenen Geräten aus zugänglich sind.

Die Wahl der Backup-Methode hängt stark von deinen persönlichen Vorlieben und dem Umfang der Daten ab, die du sichern möchtest. Die Nutzung von Google Drive ist eine bequeme Option für die meisten Benutzer, während Softwarelösungen wie MobileTrans oder DroidKit eine umfassendere Sicherung ermöglichen. Die OnePlus Switch App ist besonders nützlich beim Wechsel zu einem neuen Gerät, und manuelle Backups bieten Flexibilität für spezifische Daten. Cloud-Dienste sind eine hervorragende Option für die dauerhafte Speicherung von Dateien.

WhatsApp muss auch bei OnePlus extra gesichert werden

Die Sicherung von WhatsApp-Daten auf OnePlus Smartphones ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass deine Chats, Medien und wichtigen Informationen nicht verloren gehen. Diese Daten sind NICHT in der normalen Sicherung enthalten. Man muss sie alsp auf jeden Fall selbst sichern!

Es gibt verschiedene Methoden, um ein Backup deiner WhatsApp-Daten durchzuführen, und hier sind die Schritte, die du befolgen kannst.

Zunächst einmal ist die einfachste und gebräuchlichste Methode zur Sicherung von WhatsApp-Daten die Verwendung von Google Drive . Diese Methode ist besonders praktisch für Android-Geräte wie die OnePlus Smartphones. Um ein Backup zu erstellen, öffne die WhatsApp-App auf deinem OnePlus und gehe zu den Einstellungen . Tippe dort auf Chats und dann auf Chat-Backup . Hier kannst du die Option Sichern auswählen, um sofort ein Backup deiner Chats und Medien auf Google Drive zu erstellen. Es ist auch möglich, die Sicherung so zu planen, dass sie täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch erfolgt. Stelle sicher, dass du ein Google-Konto eingerichtet hast und dass genügend Speicherplatz in deinem Google Drive vorhanden ist, um die Sicherung durchzuführen.

. Diese Methode ist besonders praktisch für Android-Geräte wie die OnePlus Smartphones. Um ein Backup zu erstellen, öffne die WhatsApp-App auf deinem OnePlus und gehe zu den . Tippe dort auf und dann auf . Hier kannst du die Option auswählen, um sofort ein Backup deiner Chats und Medien auf Google Drive zu erstellen. Es ist auch möglich, die Sicherung so zu planen, dass sie täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch erfolgt. Stelle sicher, dass du ein Google-Konto eingerichtet hast und dass genügend Speicherplatz in deinem Google Drive vorhanden ist, um die Sicherung durchzuführen. Neben der Cloud-Sicherung gibt es auch die Möglichkeit, ein manuelles Backup auf deinem Gerät zu erstellen. In den Chat-Backup-Einstellungen von WhatsApp kannst du die Option Auf Gerät speichern wählen. Dadurch wird ein Backup deiner Chats und Medien lokal auf deinem OnePlus gespeichert. Diese Methode ist nützlich, wenn du eine Sicherung auf deinem Smartphone haben möchtest, ohne auf Cloud-Dienste zurückgreifen zu müssen. Beachte jedoch, dass lokale Backups möglicherweise nicht so sicher sind wie Cloud-Backups, da sie verloren gehen können, wenn das Gerät beschädigt wird oder zurückgesetzt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherung von Medien wie Fotos, Videos und Sprachnachrichten, die du über WhatsApp empfangen oder gesendet hast. Diese Medien werden normalerweise automatisch in das Backup einbezogen, wenn du ein Backup auf Google Drive erstellst. Wenn du jedoch sicherstellen möchtest, dass bestimmte Medien auf deinem OnePlus gesichert sind, kannst du sie manuell in die Galerie oder einen anderen Speicherort auf deinem Gerät verschieben.

Falls du planst, dein OnePlus Smartphone zu wechseln oder zurückzusetzen, ist es wichtig, vor diesen Aktionen ein Backup deiner WhatsApp-Daten zu erstellen. Wenn du das neue Gerät einrichtest, kannst du während des Setups WhatsApp installieren und die Aufforderung zur Wiederherstellung des Backups annehmen. Stelle sicher, dass du mit demselben Google-Konto angemeldet bist, um auf das Backup zugreifen zu können.

Zuletzt aktualisiert: 4. September 2024