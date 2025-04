Apple Verkaufszahlen: iPhone 16 Pro in den USA unter Druck

Die Analysten von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) haben neue Zahlen zu den Verkäufen in den USA im ersten Quartal 2025 vorgelegt und es gibt im Vergleich zum Vorjahr einige bemerkenswerte Veränderungen im Kaufverhalten der US-Amerikaner.

Die CIRP-Analysten Michael Levin und Josh Lowitz stellten fest, dass sich die Verkaufsanteile der vier Modelle der iPhone-16-Serie deutlich verändert haben. Der Anteil der iPhone 16 Pro und Pro Max lag in diesem Quartal bei 38 % der Gesamtverkäufe, ein Rückgang von 45 % im Vergleich zu den iPhone 15 Pro und Pro Max im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Marktanteil des iPhone 16 Plus entspricht dem des iPhone 15 Plus im Vorjahr. Das Basis-iPhone 16 schnitt stark ab und machte 20 % der Verkäufe neuer iPhones in den USA aus, deutlich mehr als die 14 % des iPhone 15 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Pro-Modelle und vor allem das normale iPhone 16 pro sind also aktuell ziemlich unter Druck und verkaufen sich nicht mehr ganz so gut wie gedacht – zumindest in den USA.

Das Diagramm zeigt, dass die Marktperformance des iPhone 16 Pro Max vergleichbar mit seinem Vorgänger ist, während die Verkäufe des kleineren iPhone 16 Pro deutlich zurückgegangen sind. Daten zufolge hatte das iPhone 15 Pro im ersten Quartal des Vorjahres einen Verkaufsanteil von 22 %, während das iPhone 16 Pro in diesem Jahr nur 17 % erreichte.

Gründe für diese Veränderung sind auf den ersten Blick nicht direkt auszumachen. Möglicherweise hängt das andere Kaufverhalten mit der Trump Regierung zusammen. Durch die ersten Maßnahmen wurden viele Leute entlassen und generell die Unsicherheit erhöht. Möglicherweise sind die US Amerikaner daher derzeit nicht gewillt, viel Geld für Smartphones auszugeben.