Die Tensor-Chipsatz Reihe sorgt für die Power bei den Google Pixel Modellen und es gibt Hinweise, was Google für die Entwicklung dieser Prozessoren in den kommenden Jahren plant. Konkret wird wohl Google ab dem Tensor G5 (also ab 2025) die komplette Entwicklung selbst übernehmen und daher wesentlich bessere Optimierung auf die Pixel Modelle umsetzen können als bei den aktuellen Tensor Generation. Spätestens mit dem Google Pixel 10 könnten daher noch deutlich bessere Funktionen umgesetzt werden, weil die Passung von Chipsatz und Smartphone besser werden kann. In den kommenden Jahren soll die Entwicklung wie folgt aussehen:

Tensor G4

CPU : Designed by Samsung (or Google)

GPU : Designed by Google

Backend : Designed by Google

Tensor G5

CPU : Designed by Google

GPU : Designed by Google

Backend : Designed by Google

Grundsätzlich handelt es sich bei „Designed by Manufacture“ nicht um Prozessoren, bei denen das Unternehmen seine eigenen Kerne baut oder sich selbst IP-Adressen gibt. Das bedeutet, dass sie für einige Teile ihre eigene Struktur mit ARM-IP entworfen haben. Die Fertigung kann aber durch andere Hersteller erfolgen.

Google hat bisher noch keine Hinweise dazu gegeben, ob diese Aufstellung wirklich korrekt ist. Aktuell gehen aber viele Experten davon aus.

Was ist darüber hinaus bereits zum Tensor G4 bekannt?

Der Google Tensor G4 ist der neueste Smartphone-Prozessor von Google und wird voraussichtlich im Pixel 9 und Pixel 9 Pro, die Ende 2024 auf den Markt kommen sollen, verbaut sein.

Was ist bekannt?

Basierend auf Samsung Exynos: Quellen deuten darauf hin, dass der Tensor G4 auf dem Samsung Exynos 2400 basiert, einem noch nicht angekündigten Chipsatz. Dies bedeutet, dass er wahrscheinlich die gleiche 8-Kern-CPU-Architektur wie der Tensor G3 haben wird, mit zwei Cortex-X1-Kernen, zwei Cortex-A715-Kernen und vier Cortex-A510-Kernen.

Quellen deuten darauf hin, dass der Tensor G4 auf dem basiert, einem noch nicht angekündigten Chipsatz. Dies bedeutet, dass er wahrscheinlich die gleiche 8-Kern-CPU-Architektur wie der Tensor G3 haben wird, mit zwei Cortex-X1-Kernen, zwei Cortex-A715-Kernen und vier Cortex-A510-Kernen. Verbesserungen: Es wird jedoch erwartet, dass der Tensor G4 einige Verbesserungen gegenüber dem Tensor G3 in Bezug auf Taktraten und Effizienz haben wird.

Es wird jedoch erwartet, dass der Tensor G4 einige Verbesserungen gegenüber dem Tensor G3 in Bezug auf haben wird. Google TPU: Der Tensor G4 wird weiterhin die Google Tensor Processing Unit (TPU) enthalten, die für maschinelle Lernanwendungen wie KI-gestützte Fotografie und Sprachverarbeitung optimiert ist.

Der Tensor G4 wird weiterhin die enthalten, die für maschinelle Lernanwendungen wie KI-gestützte Fotografie und Sprachverarbeitung optimiert ist. Keine eigene Fertigung: Google wird den Tensor G4 weiterhin nicht selbst fertigen, sondern die Produktion an Samsung auslagern.

Mögliche Enttäuschung:

Einige Berichte deuten darauf hin, dass der Leistungssprung des Tensor G4 gegenüber dem Tensor G3 relativ gering sein könnte. Dies könnte für einige Nutzer, die auf größere Verbesserungen der Leistung gehofft hatten, enttäuschend sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Google Tensor G4 eine evolutive Weiterentwicklung des Tensor G3 sein wird. Es ist zu erwarten, dass er einige Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Effizienz bietet, aber es ist unwahrscheinlich, dass es sich um einen bahnbrechenden neuen Chip handelt.