Smartphone Markt in Europa: alle wachsen außer Apple

Counterpoint hat sich die Verkaufszahlen der Smartphones in Europa angeschaut und kann feststellen, dass es langsam wieder aufwärts geht. Im ersten Quartal 2024 wurden ca. 10 Prozent mehr Geräte als im gleichen Quartal des Vorjahres und damit geht es endlich wieder auch im Jahresvergleich nach oben.

Der stellvertretende Direktor Jan Stryjak kommentierte die Marktdynamik wie folgt: „Es ist ermutigend zu sehen, dass der europäische Markt endlich wieder wächst, auch wenn man sich angesichts des schlechten Jahres 2023 nicht zu sehr aufregen sollte.“ Dennoch verbessern sich die makroökonomischen Bedingungen in der Region und einige beeindruckende neue Geräte, insbesondere von Samsung, Xiaomi und HONOR, haben neuen Optimismus auf den Markt gebracht. Insbesondere Samsung erlebte im ersten Quartal 2024 eine Rückkehr zur Form, wobei die beliebte Galaxy-S24-Serie zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2021 zu einem Anstieg der Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr beitrug. An anderer Stelle überholte HONOR mit seinem unermüdlichen Vormarsch OPPO und belegte den fünften Platz zum ersten Mal, während Transsions Submarke TECNO in Osteuropa deutlich wuchs.“

Zum Ausblick kommentierte Stryjak: „Der europäische Markt zeigt Anzeichen einer Erholung und das Verbrauchervertrauen verbessert sich, unterstützt durch einige interessante Innovationen rund um die On-Device-KI.“ Aber wir sind noch nicht über den Berg. Obwohl wir davon ausgehen, dass der Markt für den Rest des Jahres 2024 im niedrigen einstelligen Bereich wachsen wird, liegt dies immer noch an einem extrem schlechten Jahr 2023 und wir gehen nicht davon aus, dass wir in absehbarer Zeit wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen werden.“

Die Hersteller profitieren dabei von dieser Entwicklung. Samsung kann im ersten Quartal beispielsweise ca. 7 Prozent mehr Smartphones verkaufen, Realme und Honor steigern die Verkäufe um 60 bis 70 Prozent. Nur Apple verharrt aufniedrigen Niveau und muss sogar einen leichten Rückgang um 1 Prozent bei den Verkaufszahlen hinnehmen. Die Analysten schreiben dazu: Die Auslieferungen von Apple gingen im Jahresvergleich um 1 % zurück, da die iPhone 15-Verkäufe saisonbedingt weiter zurückgingen. Da im Jahr 2024 kein iPhone SE erwartet wird, dürften die Auslieferungen bis zur Einführung des iPhone 16 später im Jahr weiter zurückgehen.

