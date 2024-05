HMD Aura: nächstes Nokia-Schwester-Modell bereits im Handel (in Australien)

HMD hat in Australien mehr oder weniger still und heimlich ein neues Smartphone in den Handel gebracht. Das HMD Aura ist ein Einsteiger-Modell und sowohl Design als auch technisch wirken etwas, als wäre das Gerät ein paar Jahr zu spät zu spät auf den Markt gekommen. Das betrifft vor allem das Display mit dem Notch-Design. Das sieht man bei aktuellen Modellen kaum noch. Auch die technischen Daten und vor allem Android 13 wirken nicht aktuell:

6.56-inch 60Hz HD+ V-notch display

13MP rear, 5MP selfie

5,000mAH/10W

4GB/64GB

Unisoc SC9863A1

3.5mm headphone jack

Android 13

Der Preis der Modelle liegt in Australien bei 179 AU Dollar. Das sind umgerechnet etwa 110 Euro. Der geringe Preis erklärt natürlich die Ausstattung, aber insgesamt wirkt das HMD Aura auch im billigen Preisbereich etwas aus der Zeit gefallen. Die anderen Angebote von HMD als Zusatz zu den Nokia Geräten wirken da frischer.

Ob ein Start in Deutschland geplant ist und die Modelle daher auch für deutsche Nutzer erhältlich sein werden, ist nicht bekannt, aber selbst wenn die Geräte nicht hierzulande in den Handel kommen, dürfte dies zu verschmerzen sein.

Zuletzt aktualisiert: 24. Mai 2024