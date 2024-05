Bundesregierung: 774,5 Mio. Euro für neue Apple Endgeräte

Die Bundesregierung wird zukünftig deutlich mehr auf Apple Geräte setzen, denn es gibt eine Ausschreibung (“BSI-Projekt INDIGO -Einsatzempfehlung für VS-NfD auf Basis von Apple-Endgeräten und MDM”) nach der man im großen Maßstab neue iPhone und iPad anschaffen möchte. Das Projekt wurde bereits Ende 2023 gestartet und hat einen Umfang von 774,5 Mio. Euro (ohne Mehrwertsteuer). Auf Nachfrage hat die Bundesregierung nun nochmal Stellung genommen, warum man diese große Ausgabe in diesem Bereich plant.

Die Bundesregierung schreibt auf Anfrage:

Die Bundesregierung benötigt für ihre Aufgabenerledigung angemessene Kommunikationsmittel. Für den Schutz der mobilen, vertraulichen Kommunikation bis Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch (VS-NfD) setzt die Bundesregierung auf eine Multi-Vendor Strategie und damit auf die Plattformen SecuSuite for Samsung Knox (SS4SK) und iOS.

Mit der Verfügbarkeit weiterer technischer Lösungen verschiedener nationaler Hersteller stärkt die Bundesregierung ihre digitale Souveränität, reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern und verbessert ihre Fähigkeiten, vertrauliche Kommunikation bis zum Geheimhaltungsgrad VS-NfD mobil durchzuführen.

Mit Secusuite for Samsung Knox (SS4SK) und SecurePIM für iOS stehen bereits jetzt zwei aus dem Consumerbereich bekannte und erfolgreiche Plattformen zur Verfügung. Mit dem Projekt INDIGO wird eine zusätzliche VS-NfD-Lösung mit einer funktionellen Erweiterung in die

für die Bundesregierung verfügbaren Produkte aufgenommen. Bei der referenzierten Ausschreibung handelt es sich um einen zu schließenden Rahmenvertrag, der keine Abnahmeverpflichtung bedingt und als Ergänzung des bestehenden Lösungs-Portfolios zu verstehen ist.