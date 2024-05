Quartalszahlen: Xiaomi verdoppelt den Gewinn

Xiaomi hat die Unternehmenszahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt und ist mehr als stark in das Jahr 2024 gestartet. Der Umsatz wuchs um 27 Prozent und der Gewinn konnte sogar verdoppelt werden. Trotz hohe Kosten für die Entwicklung neuer Produkte blieben unter dem Strich ca. 6,5 Milliarden RMB (etwa 85 Millionen Euro) übrig. Dazu schreibt das Unternehmen:

Im Berichtszeitraum belief sich der Gesamtumsatz der Gruppe auf 75,5 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn erreichte ein Rekordhoch und stieg im Jahresvergleich um 100,8 % auf 6,5 Milliarden RMB. Darin waren Ausgaben in Höhe von 2,3 Milliarden RMB im Zusammenhang mit dem Geschäft mit intelligenten Elektrofahrzeugen („EV“) und anderen neuen Initiativen enthalten, was ein beschleunigtes Wachstum signalisiert. Aufgrund der effizienten Umsetzung seiner Kernbetriebsstrategie der „doppelten Betonung von Größe und Rentabilität“ erreichte Xiaomis Bruttogewinnmarge im ersten Quartal 2024 22,3 % auf Gruppenebene, was einem Anstieg von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gruppe setzte ihre Betriebsstrategien sorgfältig um und erzielte im ersten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum in ihren drei Kerngeschäftsfeldern – Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte sowie Internetdienste. Xiaomis vielfältige Wachstumsmotoren und die starke Leistung des Unternehmens mit intelligenten Elektrofahrzeugen führten dazu, dass die Ergebnisse die Marktschätzungen weit übertrafen.

Die Rentabilität der Kerngeschäfte von Xiaomi bleibt auf lange Sicht solide, da reichlich Bargeldressourcen eine starke Unterstützung für technologische Innovationen und die Entwicklung des Geschäfts mit intelligenten Elektrofahrzeugen ermöglichen. Zum 31. März 2024 beliefen sich die Barmittel des Konzerns auf 127,3 Milliarden RMB. Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich im ersten Quartal auf 5,2 Milliarden RMB, ein Anstieg von 25,4 % gegenüber dem Vorjahr, wobei zahlreiche technologische Durchbrüche erzielt wurden, insbesondere bei intelligenten EV-Technologien.