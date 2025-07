Xiaomi: Partnerschaft mit Leica soll sogar vertieft werden

Xiaomi hat ein neues Statement zur Verfügung gestellt und widerspricht darin vehement den Gerüchten, dass die Zusammenarbeit mit Leica beendet werden soll. Stattdessen will man sogar die strategische Partnerschaft vertiefen.

Das Statement von Xiaomi dazu im Original:

Together, Xiaomi and Leica have collaborated closely to integrate advanced optics and imaging technologies into Xiaomi devices, delivering industry-leading mobile photography experiences to users around the world. This partnership continues to thrive, grounded in a shared vision of pushing the boundaries of mobile imaging. Recent rumors suggesting the end of our collaboration are entirely unfounded. Both companies remain committed to deepening this strategic partnership and bringing even more innovative imaging solutions to Xiaomi smartphones.